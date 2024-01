Prezentujemy najbardziej wyczekiwane premiery kinowe 2024 roku. Jak za chwilę się przekonacie, te zostały zdominowane przez kontynuacje dobrze znanych produkcji – zarówno tych z ostatnich lat, jak i tych, które swój debiut zaliczyły całe dekady temu.

Z ich pomocą powrócimy raz jeszcze m.in. do świata Diuny, DC, Marvela, Mad Maxa czy MonsterVerse. Odkurzymy też pył z klasyków, takich jak “Gladiator” i “Sok z żuka”. A wszystko to w towarzystwie rodzących spore nadzieje debiutantów.

Jeśli więc należycie do grona amatorów starego dobrego kina w wielkim formacie, zdecydowanie warto zostać z nami na dłużej. TOP 10 naszych rekomendacji znajdziecie poniżej.

Najbardziej wyczekiwane premiery kinowe 2024

Diuna 2

“Diuna: Część 2” to jeden z tych tytułów, który padł ofiarą ubiegłorocznego strajku scenarzystów i aktorów. Z tego też powodu wspominamy o nim dopiero w kontekście premier kinowych na 2024 rok. Ostateczną datę jego wielkoekranowego debiutu wyznaczono na 15 marca.

Właśnie wówczas będziemy mieli szansę obserwować Paula Atrydę w kolejnym rozdziale jego życia. Bohater dołącza do obozu Fremenów, gdzie doświadcza licznych namiętności – od pragnienia zemsty na odpowiedzialnych za jego krzywdy, przez uczucie do Chani, na chęci wyzwolenia ludu autochtonów z opresji skończywszy.

Reżyser: Denis Villeneuve

Scenarzysta: Jon Spaihts, Denis Villeneuve

Gatunek: Sci-Fi

Premiera: 28 lutego 2024 (światowa), 1 marca 2024 (polska)

Joker: Folie à deux

Premiery kinowe 2024 pozostają również pod znakiem wyczekiwanej kontynuacji “Jokera”. Todd Phillips postawił tym razem na nieoczywistą dla fanów uniwersum DC formę musicalu. Choć twórcy nie obnosili się do tej pory nadto ze szczegółami dotyczącymi produkcji, czujni obserwatorzy podrzucali coraz to nowsze zdjęcia z planu, których niekwestionowaną gwiazdą jest Lady Gaga w roli partnerki w zbrodni tytułowego bohatera – Harley Quinn. Trzeba przyznać – nie brak im klimatu. Wszelkie niedopowiedzenia działają zaś na korzyść zainteresowania premierą, która już wkrótce.

Reżyser: Todd Phillips

Scenarzysta: Scott Silver, Todd Phillips

Gatunek: Dramat, Kryminał, Musical

Premiera: 2 października 2024

Furiosa: Saga Mad Max

Głośnych kontynuacji ciąg dalszy. Wyczekiwane premiery kinowe 2024 oznaczają również kolejny etap w rozwoju uniwersum “Mad Maxa”. Zaprezentowany niedawno zwiastun najnowszego tytułu prosto ze świata dystopii – “Furiosa” – zawiesza poprzeczkę dość wysoko, prezentując pełną akcji sekwencję zdarzeń z pierwszoplanową rolą młodej Imperator, poszukującej drogi do domu. W tej roli wschodząca gwiazda światowego kina: Anya Taylor-Joy.

Reżyser: George Miller

Scenarzysta: George Miller, Nick Lathouris

Gatunek: Sensacyjny, Sci-Fi

Premiera: 22 maja 2024

Deadpool 3

Z niecierpliwością spoglądają w przyszłość miłośnicy “Deadpoola” – komediowego akcentu w uniwersum Marvela, którego kolejna odsłona także zaliczyła opóźnienie. Choć wciąż nie doczekaliśmy się oficjalnego zarysu fabuły produkcji, według informacji udostępnionych przez jednego z tzw. scooperów:

Kiedy Deadpool dowiaduje się o planie TVA dotyczącym wielozadaniowej armii, motywuje go to do ucieczki i przekonania Wolverine’a granego przez Hugh Jackmana, aby za nim podążył (za CanWeGetSomeToast via X / Twitter).

Wspólne perypetie bohaterów utrzymane zostały w konwencji, umożliwiającej zachowanie kategorii wiekowej “R” tytułu.

Reżyser: Shawn Levy

Scenarzysta: Wendy Molyneux, Lizzie Molyneux

Gatunek: Komedia, Akcja, Sci-Fi

Premiera: 26 lipca 2024

Gladiator 2

Jesienią na sale kinowe wkroczy zaś “Gladiator 2” – kontynuacja dzieła Ridleya Scotta sprzed 24 lat. Ten ostatni zasiądzie na stołku reżyserskim raz jeszcze, aby ukazać wydarzenia “po Maximusie”. Tym razem pierwsze skrzypce w historii gra Lucjusz (w tej roli znany z “Aftersun” Paul Mescal) – wnuk Marka Aureliusza i siostrzeniec Kommodusa, któremu przyjdzie odnaleźć się w roli cesarza.

Reżyser: Ridley Scott

Scenarzysta: Peter Craig, David Scarpa

Gatunek: Dramat historyczny

Premiera: 22 listopada 2024

Godzilla i Kong: Nowe imperium

Do MonsterVerse wkracza nowy gracz, który doprowadzi do zupełnej zmiany układu sił w świecie przedstawionym. Mowa o Skar Kingu – Tytanie, mającym uosabiać wszystkie najgorsze cechy ludzkości. Aby zdołać mu się przeciwstawić, Godzilla i Kong będą zmuszeni połączyć siły. Kto wyjdzie z tej bitwy zwycięsko? – Odpowiedź otrzymamy w kwietniu.

Reżyser: Adam Wingard

Scenarzysta: Terry Rossio, Jeremy Slater

Gatunek: Akcja, Sci-Fi

Premiera: 15 marca 2024 (światowa), 12 kwietnia 2024 (polska)

Sok z żuka 2

Tego powrotu mało kto się spodziewał. Premiery kinowe 2024 będą okazją do ponownego spotkania z bohaterami “Soku z żuka” – produkcji z 1988 roku! Zarys fabularny jej sequela poznaliśmy dzięki zakulisowej relacji operatora filmowego, Harisa Zambarloukosa, który postrzega go jako historię rodzinną 30 lat później, osadzoną w najbardziej szalonej z możliwych rzeczywistości. Premiery powinni wyczekiwać też fani Jenny Ortegi, która dołącza do dobrze znanej z pierwowzoru obsady.

Reżyser: Tim Burton

Scenarzysta: Seth Grahame-Smith, David Katzenberg

Gatunek: Fantasy, Komedia

Premiera: 6 września 2024

Challengers

Ucieszą się też miłośnicy Zendayi. Tym razem poznamy ją jako Tashi Duncan – byłą tenisistkę i trenerkę swojego męża, który konfrontuje się na korcie z jej byłym partnerem, a swoim niegdysiejszym przyjacielem. Aktualne staje się pytanie o cenę tej gry.

Reżyser: Luca Guadagnino

Scenarzysta: Justin Kuritzkes

Gatunek: Dramat

Premiera: 24 kwietnia 2024 (światowa), 26 kwietnia 2024 (polska)

Civil War

Premiery kinowe 2024 po raz kolejny sięgają po motyw dystopii, a to za sprawą “Civil War”. Obiecujący film Alexa Garlanda przeniesie Was do znękanych przez wojnę domową Stanów Zjednoczonych, rządzonych przez dyktatorów i ich bojówki. W tak niespokojnych okolicznościach grupa dziennikarzy wybiera się w podróż po kraju.

Reżyser: Alex Garland

Scenarzysta: Alex Garland

Gatunek: Dramat, Akcja

Premiera: 26 kwietnia 2024

Nosferatu

Koniec roku zapowiada się wyjątkowo mrocznie, w czym swoją zasługę ma “Nosferatu”. Film Roberta Eggersa nakreśli historię miłosną, łączącą młodą kobietę i nieprzeniknionego hrabiego z Transylwanii. W rolach głównych dadzą się poznać: Nicholas Hoult, Bill Skarsgård oraz Lily-Rose Depp.

Reżyser: Robert Eggers

Scenarzysta: Robert Eggers

Gatunek: Horror

Premiera: 25 grudnia 2024

Źródło: materiały prasowe