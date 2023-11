Oparte na faktach i prosto z wizji sci-fi; z rodzimego podwórka i osławione na całym świecie; klasyczne i zupełnie nowe. Przed Wami najlepsze filmy akcji na Netflix.

W bibliotece Netflixa znajdziecie bogatą ofertę filmów, które nie zwalniają tempa ani na chwilę. Część z nich powstała we współpracy z najwybitniejszymi nazwiskami światowego kina, czego efekty widzimy na ekranie, a co staraliśmy się oddać w poniższym rankingu TOP 10 tytułów.

Prezentujemy kilka najlepszych historii ze świata mafijnych porachunków, cyberpunkowych wizji, pracy służb specjalnych i nie tylko. Niektóre wydawałyby się zupełnie nieprawdopodobne, gdyby nie fakt, że niektóre filmy wydarzyły się naprawdę. Wszystkich gotowych na seans bez trzymanki zapraszamy do lektury.

Najlepsze filmy akcji Netflixa – ranking

Gorączka

Na dobry początek – odrobina klasyki. “Gorączka” Michaela Manna (“Zakładnik”, “Złodziej”) z Alem Pacino i Robertem De Niro w rolach głównych to niezmiennie punkt odniesienia dla wszystkich twórców kina akcji. Dwóch wspomnianych na wstępie mistrzów gatunku wciela się tu w role, odpowiednio, geniusza z wydziału zabójstw oraz szefa gangu, którzy toczą emocjonującą rozgrywkę na granicy dwóch światów. Równie przebiegli i profesjonalni w swoim fachu depczą sobie po piętach, nie odmawiając przy tym szacunku dla przeciwnika. Kto wyjdzie z tej batalii zwycięsko? Odpowiedź czeka na Netfliksie.

Blade Runner 2049

Najlepsze filmy akcji Netflixa zasiliła również kontynuacja świetnego “Łowcy androidów” z 1982 roku. Osadzono ją trzy dekady po wydarzeniach z pierwotnej odsłony serii. Rick Deckard (Harrison Ford) – niegdysiejszy łowca androidów – żyje w ukryciu. Z kryjówki postanawia wywabić go nowy blade runner, oficer K (Ryan Gosling), który wpada na trop spisku zdolnego doszczętnie unicestwić znany porządek świata.

Film wyreżyserował Denis Villeneuve (“Diuna”, “Nowy początek”).

13 godzin: Tajna misja w Benghazi

Jeżeli interesują Was zaś oparte na faktach, polecane filmy akcji Netflixa, koniecznie sprawdźcie “13 godzin: Tajna misja w Benghazi”. Tytuł traktuje o dramatycznych wydarzeniach z 11 września 2012 roku, kiedy to po ataku grupy uzbrojonych islamskich bojowników, sześciu byłych żołnierzy stanęło w obronie amerykańskiego konsulatu w libijskim Benghazi.

W obsadzie znaleźli się John Krasinski, James Badge Dale, Pablo Schreiber, David Denman, Dominic Fumusa oraz Max Martini. Reżyserem tytułu jest Michael Bay (“Armageddon”, “Pearl Harbor”, “Transformers”).

Bad Boys

Przed Wami kolejny nietuzinkowy duet w naszym zestawieniu: Marcus (Martin Lawrence) i Mike (Will Smith). Jedyne, co łączy tych dwóch, to ścieżka zawodowa; w życiu osobistym nie mogliby być bowiem bardziej różni. Niespodziewanie to jednak właśnie praca przewróci cały ich świat do góry nogami. Potulny wcześniej Marcus wcieli się w swojego kolegę playboya, podczas gdy temu drugiemu przyjdzie nieco złagodnieć. A wszystko to w celu odzyskania wartej 100 milionów dolarów heroiny.

Film i tym razem wyreżyserował Michael Bay.

Top Gun

W bibliotece serwisu wylądował też “Top Gun”, który za sprawą swojej hitowej kontynuacji – “Top Gun: Maverick” – odrodził się ostatnio na nowo. Film z 1986 roku przeniesie Was do elitarnej jednostki lotniczej, w której Pete Mitchell (Tom Cruise) oraz Tom Kasansky (Val Kilmer) toczą podniebny wyścig o tytuł najlepszego pilota. Kiedy na horyzoncie pojawia się instruktorka Charlotte Blackwood (Kelly McGillis), ich rywalizacja wkracza na zupełnie inny poziom.

Film wyreżyserował Tony Scott (“Fan”, Deja Vu”, “Człowiek w ogniu”).

Bez litości

“Bez litości” – właśnie tak działa Robert McCall (Denzel Washington), wiedziony pragnieniem zaprowadzania sprawiedliwości. Nie przeszkodzi mu w tym nawet emerytura, na którą w pełni zasłużył latami służby w siłach specjalnych ani fakt, że dla świata jest już martwy. Kiedy na jego drodze pojawia się zniewolona przez wpływy rosyjskich gangsterów Teri (Chloë Grace Moretz), przeszłość bohatera dochodzi do głosu.

Reżyserem tytułu jest Antoine Fuqua (“Dzień próby”, “Do utraty sił”, “Siedmiu wspaniałych”).

Nikt

Stosunkowo nowe, najlepsze filmy akcji na Netflix reprezentuje “Nikt” z ekranowym Saulem Goodmanem na pierwszym planie. Bohater Boba Odenkirka zdaje się niewidzialny w swoim najbliższym otoczeniu… do czasu aż w jego domu dochodzi do włamania. Pomijany i lekceważony w końcu dopuszcza do głosu swoją prawdziwą naturę, która wplątuje go w niebezpieczny ciąg zdarzeń.

Na stołku reżyserskim produkcji zasiadł Ilya Naishuller (“Hardcore Henry”, “The Weeknd: False Alarm”).

Furioza

Pora na polskie, dobre filmy akcji Netflixa. Szczególne miejsce zajmuje tu “Furioza” ze świetnymi kreacjami aktorskimi Weroniki Książkiewicz, Mateusza Banasiuka i Mateusza Damięckiego.

Na ekranie mamy okazję obserwować losy trojga dawnych znajomych z mroczną przeszłością, których drogi rozeszły się w zupełnie innych kierunkach. Teraz policjantka, a niegdyś członkini układu – Dzika – planuje go rozbić. Aby uskutecznić swój zamiar, posuwa się do szantażu na człowieku, który ją kiedyś pokochał.

Za tytułem stoi Cyprian T. Olencki (“PolandJa”).

Najmro. Kocha, kradnie, szanuje

“Najmro” to rodzima historia gangsterska, inspirowana życiorysem Zdzisława Najmrodzkiego, znanego też jako “król złodziei” i “mistrz ucieczek”. Jeden z najsłynniejszych polskich przestępców okresu PRL-u wymknął się spod “czujnego” oka ówczesnych władz aż 29 razy. Mimo tak daleko idącej konsekwencji dla kobiety postanowił zmienić swoje życie. Czy mu się udało? O tym opowie Wam Mateusz Rakowicz (“Romatik”, “Latarnik”). W roli głównej – Dawid Ogrodnik.

Zabójca

Najnowszy tytuł w naszym rankingu filmów akcji na Netfliksie – tegoroczny “Zabójca” Davida Finchera (“Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”, “House of Cards”) – przybliży Wam historię pewnego katastrofalnego pudła, które z tytułowego zabójcy uczyniło cel międzynarodowej obławy. Na tym jednak nie koniec jego zmartwień. Gwiazdą produkcji jest Michael Fassbender.

