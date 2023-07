Osoby rozglądające się teraz za nowym telefonem mogą skorzystać z promocji i oszczędzić kilkaset złotych. Warunkiem jest postawienie na Galaxy A54 lub Galaxy A34.

Często pada pytanie, jaki telefon Samsung kupić. Koreański producent cieszy się w Polsce dużą popularnością, wielu klientów znajdują jego propozycje ze wszystkich półek cenowych. Tym razem bohaterami są urządzenia z przedziału cenowego ok. 1400-2200 zł.

Galaxy A54 i Galaxy A34 w promocji

Samsung startuje z nową odsłoną dobrze znanej promocji cashback. Oferta została skierowana do osób planujących zakup smartfona z najnowszej serii Galaxy A. Chodzi o modele Galaxy A54 oraz Galaxy A34. Decydując się na sięgnięcie po któregoś z nich do 23 lipca można otrzymać odpowiednio 400 zł (przy zakupie Galaxy A54) lub 300 zł (przy zakupie Galaxy A53) gwarantowanego zwrotu na konto.

Zasady promocji są bardzo proste. Po zakupie smartfona w wyznaczonym terminie (u jednego z partnerów handlowych biorących udział w akcji) należy go aktywować, a następnie zalogować się lub zarejestrować się w aplikacji Samsung Members. Tam będzie znajdował się formularz (zakładka korzyści), który należy wypełnić do 6 sierpnia.

Czy warto kupić Galaxy A54 lub Galaxy A34?

Wyżej pozycjonowany Galaxy A54 kosztuje ponad 2000 zł. Został wyposażony w 6,4-calowy ekran Super AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, procesor Exynos 1380, a także 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć dzięki obsłudze kart microSD. Producent zastosował tu także aparat główny 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu oraz wspomagające go aparaty ultraszerokokątny i makro. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Spory atut Galaxy A54 to wodoszczelna obudowa (IP67).

Tańszy Galaxy A34 ma do zaoferowania znacznie mniej, chociaż w kwestii ekranu też wypada doskonale. Ma większy panel o przekątnej 6,6 cala, ale to też Super AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. Dochodzi do tego procesor Mediatek Dimensity 1080 współpracujący z 6 GB RAM i 128 GB rozszerzalnej pamięci wewnętrznej. Bateria ma tę samą pojemność 5000 mAh, a aparat fotograficzny identyczny zestaw obiektywów, ale główny oraz ultraszerokokątny mają niższe rozdzielczości niż w Galaxy A54. Gorzej wypada też aparat selfie. I tu producent nie poskąpił za to wodoszczelności (IP67).