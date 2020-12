Większość prezentów wręczana będzie w wigilijny wieczór, ale gracze otrzymują je też wcześniej. GOG postanowił sprezentować Brigador: Up-Armored Edition.

Brigador: Up-Armored Edition za darmo w sklepie GOG

Grę udostępniono w ramach trwającej od kilku dni zimowej wyprzedaży. Każdy zainteresowany, posiadający konto w sklepie GOG, może przypisać Brigador: Up-Armored Edition do swojej biblioteki. Promocja zakończy się jutro popołudniu, a więc jest jeszcze sporo czasu. I gdybyście się decydowali to warto zauważyć, że w tym samym miejscu można pobrać też Brigador Modkit & Map Editor.

Nie jest to gra, która przypadnie do gustu każdemu. Nie chodzi jednak o jej jakość, ale o mechanikę rozgrywki. To izometryczny roguelite skupiający się na walkach futurystycznych pojazdów pancernych. Jest ich sporo, łącznie do dyspozycji twórcy oddali tu 56 mechów, czołgów, poduszkowców i nie tylko, a dochodzą do tego też różne typy uzbrojenia. Kampania składa się z aż 37 misji, poza nią dostępny jest jeszcze tryb Zleceń. Ci, którzy zdecydowali się na zabawę przy tym tytule wystawiają mu bardzo wysokie noty, na GOG średnia to 4.6/5.

Na GOG cały czas trwa zimowa wyprzedaż

Jeśli natomiast Brigador: Up-Armored Edition zupełnie nie leży w czyimś guście to warto wrócić do wspomnianej zimowej wyprzedaży. Ma potrwać aż do 4 stycznia, a rabatami objęto ponad 3000 pozycji z oferty GOG. Niekiedy mowa o naprawdę dużych zniżkach, rekordowe sięgają 91%. Tutaj można już wybierać z wielu różnych gatunków.

Wybrane oferty z zimowej wyprzedaży na GOG:

A Plague Tale: Innocence -70% (za 56.99 zł)

Control Ultimate Edition -50% (za 84.49 zł)

Desperados III Digital Deluxe Edition -50% (za 124.99 zł)

Disco Elysium - 40%( za 85.79 zł)

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition -60% (za 64.79 zł)

Ghostrunner - 25% (za 92.99 zł)

Hellblade: Senua's Sacrifice -75% (za 26,99 zł)

LEGO Indiana Jones: The Original Adventures -75% (18.39 zł)

LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues -75% (za 18.39 zł)

LEGO Star Wars - The Complete Saga -75% (za 18,39 zł)

Metamorphosis -60% (za 35.99 zł)

Wiedźmin 3: Dziki Gon -75% (za 25 zł)

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku - 70% (za 44.99 zł)

Vampyr -75% (za 32.49 zł)

Źródło: gog

Warto zobaczyć również: