Dragon Age 4 to prawdopodobnie jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji od studia BioWare. Nic więc dziwnego, że gracze doszukują się informacji na temat kolejnej odsłony kultowej serii dosłownie wszędzie. Teraz padło na Artbook.

Dragon Age 4 – tym razem wybierzemy się do Tevinter

Artbook zatytułowany BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development, wbrew pozorom zdradza naprawdę sporo informacji na temat Dragon Age 4. Niestety, dalej nie poznaliśmy daty premiery gry, ale jedno jest pewne – tym razem przyjdzie nam wyruszyć do Tevinter – krainy, która do tej pory nie była eksploatowana we wcześniejszych odsłonach. Warto jednak wspomnieć, że owa lokacja pojawiła się w dodatku do Dragon Age: Inkwizycja.

Miejsce akcji Dragon Age 4, to nie jedyna informacja, którą możemy znaleźć we wspomnianej książce. Redakcja Eurogamer wspomina również, chociażby o mieście otoczonym wodą, co najprawdopodobniej wskazuje na stolicę Antivy. Dodatkowo inna grafika przedstawia z kolei Nevarrę. Warto na sam koniec wspomnieć, że obie lokacje graniczą z Tevinter.

Dragon Age 4 – kiedy premiera

Niestety, jeśli spodziewaliście się informacji na temat premiery Dragon Age 4, to muszę Was rozczarować. Jedyne czego możemy być pewni, to, że gra powstaje, a z ostatnich informacji wynika, że zespół pracuje całkowicie zdalnie, co jak wiadomo, spowalnia cały proces. Gra prawdopodobnie ukaże się w 2022 roku, choć są to jedynie spekulacje. Na pocieszenie, pozostaje nam jedynie trailer, który został zaprezentowany podczas gali The Game Awards 2020.

