Liczyliśmy na konkrety, ale sam zwiastun też jest świetny. Zobacz jak prezentuje się nowy Dragon Age, w którego tytule nie ma jednak „czwórki”.

Nowy Dragon Age wreszcie z pełnym zwiastunem

Spodziewaliśmy się usłyszeć co nieco na temat gry Dragon Age 4 podczas gali The Game Awards 2020. Usłyszeliśmy tymczasem po prostu o Dragon Age bez żadnej cyferki i bez żadnego dopisku – wygląda na to, że albo nie znamy jeszcze podtytułu tej nowej odsłony, albo ta go po prostu nie ma. Nie to jest jednak najważniejsze…

W końcu chcieliśmy dowiedzieć się więcej o nowej odsłonie serii, która zajmuje ważne miejsce w sercach wielu miłośników RPG. Niestety żadnych konkretów nie poznaliśmy. Otrzymaliśmy za to świeżutki zwiastun Dragon Age’a i nie moglibyśmy powiedzieć, że nam się nie podoba. Jest świetny – nie zdradza zbyt wiele, ale jasno daje do zrozumienia, że przynajmniej o klimat możemy być spokojni…

Zobacz najnowszy teaser trailer Dragon Age (4) z The Game Awards 2020:

Czyżby więc ekipa BioWare wracała na dobre tory? Mamy taką nadzieję, a powyższy zwiastun daje nam jeszcze jeden powód, by ją mieć. Szkoda tylko, że wciąż nie wiadomo nic, poza tym, że nowy Dragon Age, stanowiący kontynuację Inkwizycji z 2014 roku, powstaje. Dobrze, wiemy też, że ma trafić na pecety i konsole nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Źródło: BioWare, Polygon

Czytaj dalej o grach: