Fani BioWare ostatnimi czasy mogli mieć spore powody do zmartwień. Teraz jednak może się to zmienić, bowiem już 10 grudnia podczas gali The Game Awards, jedną z pokazywanych gier będzie Dragon Age 4.

Pokaz Dragon Age 4 zobaczymy już podczas gali The Game Awards

Dla fanów BioWare, czy marki Dragon Age ostatnie dni, a nawet miesiące nie były najlepsze. Nie tak dawno bowiem ze studia odszedł Mark Darrah, czy Casey Hudson, a o kolejnej części Dragon Age, wiemy jedynie tyle, że powstaję.

Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bowiem już 10 grudnia (oprócz premiery Cyberpunka i dwóch dobrych darmówek od Epic Game Store) podczas gali The Game Awards, zostanie pokazana najnowsza część serii. Game Awards, będą wręczane przez Geoffa Keighleya, który potwierdził wiadomość o zbliżającym się ujawnieniu Dragon Age na swojej stronie na Twitterze.

Next Thursday, join #TheGameAwards for an exclusive new look at the next DRAGON AGE from @bioware pic.twitter.com/tQjH2UaRDt — The Game Awards (@thegameawards) December 4, 2020

Data kolejnego pokazu Dragon Age 4 nie jest przypadkowa, ponieważ pierwszy krótki teaser gry mogliśmy obejrzeć w 2018 roku również podczas wspomnianej wyżej gali. Poniżej możecie obejrzeć wspomniany teaser:

Dragon Age 4 – co wiemy do tej pory?

Pierwsze informacje odnośnie do Dragon Age 4 pojawiły się na początku tego roku, kiedy to BioWare udostępniło materiał filmowy, który przedstawiał kilka lokalizacji z gry. Kolejny pokaz miał miejsce w sierpniu, jednak również wtedy nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele.

Zatem czego możemy być pewni? Jak zapewniają sami twórcy, w grze nie zabraknie wciągającej fabuły, rozległych lokalizacji, które z przyjemnością będziemy przemierzać, przepięknej oprawy wizualnej, oraz szczegółowo dopracowanych animacji. Póki co, nie znamy daty premiery nowej produkcji studia BioWare, jednak możemy być pewni, że gra trafi zarówno na PC, jak i konsole PS5 oraz Xbox Series X.

Źródło: Twitter, BioWare

