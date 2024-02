Drugie życie kopalni. Przysłuży się energetyce

Kopalnia może przydać się do rozwoju energetyki, nawet wówczas, gdy już nie funkcjonuje. Przekonują o tym Finowie, którzy w kopalni Pyhäsalmi chcą uruchomić magazyn energii.

Kopalnia Pyhäsalmi jest najgłębszą kopalnią metali nieszlachetnych w Europie. W zlokalizowanym w Finlandii zakładzie do sierpnia 2022 r. wydobywano miedź i cynk. Teraz obiekt ma szansę zyskać nową funkcję, która będzie stanowić wsparcie dla energetyki.

Jak podaje serwis Świat OZE, kopalnia Pyhäsalmi jest głęboka na 1444 m, co czyni ją najgłębszą kopalnią metali nieszlachetnych w Europie. W latach 1962-2022 wydobywano w niej cynk i miedź, a także piryt, srebro i złoto. Kilka lat temu wyczerpały się złoża, a obiekt został zamknięty. W okolicy miasta Pyhäjärvi pozostała jednak pełna infrastruktura kopalni, którą można ponownie wykorzystać.

Kopalnia dostała drugie życie

Szyby i tunele kopalni chce zagospodarować szkocka firma Gravitricity. Wykorzystanie oferowanej przez nią technologii ma pozwolić na zbudowanie w tym obiekcie grawitacyjny magazyn energii.

Grawitacyjny magazyn energii to rozwiązanie, które ma zwiększyć możliwość wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Zasada ich działania jest podobna, jak ma to miejsce w przypadku elektrowni wodnych – tam spiętrzana jest woda, która spuszczona pozwala na wygenerowanie energii i dostarczenie jej do sieci. W przypadku grawitacyjnych magazynów energii prąd wygenerowany przez fotowoltaikę czy turbiny wiatrowe jest zużywany na potrzeby uniesienia ciężaru na określoną wysokość. W razie potrzeby ciężar może zostać opuszczony i wygenerować energię elektryczną.

W przypadku kopalni Pyhäsalmi magazyn energii ma zostać zbudowany w szybie pomocniczym o wysokości 530 m. Projekt został ogłoszony, lecz nie podano żadnych konkretnych terminów realizacji inwestycji. Jak podaje Świat OZE, fińska spółka Callio proponuje inne inicjatywy, które można realizować w obrębie kopalni. Wśród nich jest m.in. podziemna uprawa roślin, czy budowa magazynu energii w formie elektrowni szczytowo-pompowej. Natomiast w serialu im-mining.com czytamy, że wśród możliwych do zrealizowania projektów na terenie zamkniętej kopalni jest m.in. budowa farmy słonecznej, rozwój start-upów zajmujących się nowoczesnymi technologiami, testowanie nowych rozwiązań w ramach przemysłu wydobywczego, a także testowanie podziemnej sieci 5G.

Magazyn grawitacyjny nie jest jedynym nowatorskim sposobem na magazynowanie energii elektrycznej, który promują Finowie. Innym rozwiązaniem do magazynoawnia energii, które powstało w Finalndii, jest magazyn, który wykorzystuje piasek.