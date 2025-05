MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG. Szybki, jak wyścigówka

MSI kontynuuje współpracę z Mercedes-AMG. Podczas targów Computex 2025 zaprezentowano model MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport – laptop stworzony z myślą o graczach, którzy szukają nie tylko wysokiej wydajności, ale także unikalnego designu.

Jakiś czas temu Wojciech Spychała miał okazję przetestować laptop MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, który zachwycił go nie tylko wydajnością, ale także wysoką jakością wykonania i bardzo dobrą funkcjonalnością. Producent kontynuuje współpracę z Mercedes-AMG, czego efektem są nowe modele z linii Mercedes-AMG Motorsport, zaprezentowane na targach Computex 2025.

Tak się składa, że miałem okazję przyjrzeć się bliżej modelowi MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG – najnowszej odsłonie serii Mercedes-AMG Motorsport, wyposażonej w nowsze i jeszcze mocniejsze podzespoły. Czego można się po niej spodziewać?

Wygląd robi wrażenie

MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG został zaprojektowany we współpracy z marką Mercedes-AMG Motorsport, co wyraźnie widać w jego wyglądzie. Na klapie umieszczono logo Mercedes-AMG oraz charakterystyczne wzory inspirowane stylistyką AMG, które podkreślają luksusowy charakter urządzenia i jego gamingowe przeznaczenie.



Na klapie matrycy znalazło się logo Mercedes AMG - od razu widać, że mamy do czynienia z luksusowym laptopem

Laptop dostarczany jest także z akcesoriami sygnowanymi logo AMG – w zestawie znajduje się myszka, podkładka pod myszkę i pendrive, które dodatkowo wzmacniają wrażenie ekskluzywności i spójności całej serii.



W zestawie znajdziemy też kilka przydatnych dodatków sygnowanych logo MSI / AMG Mercedes Motorsport

Sprzęt z górnej półki

MSI Stealth A16 AI+ wyróżnia się wysoką funkcjonalnością, co z pewnością docenią zarówno gracze, jak i twórcy treści.

Laptop wyposażono w 16-calową matrycę OLED o rozdzielczości QHD+ (2560 × 1600 px) i odświeżaniu 240 Hz. Panel oferuje 100% pokrycia palety DCI-P3 oraz spełnia wymagania standardu VESA DisplayHDR True Black 600, co przekłada się na żywe kolory, głęboką czerń i znakomitą jakość obrazu.

Sprzęt korzysta z klawiatury SteelSeries z indywidualnym podświetleniem RGB, a za jakość dźwięku odpowiada system audio Dynaudio, co zapewnia pełniejsze wrażenia podczas grania i pracy z multimediami.

Użytkownik ma do dyspozycji szeroki zestaw złączy: USB 4 (z obsługą DisplayPort i Power Delivery 3.0), dwa porty USB 3.2 Gen2, a także HDMI 2.1. Z myślą o graczach i użytkownikach profesjonalnych zastosowano również kartę sieciową 2.5GbE, Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4.

Laptop dobrze sprawdzi się także w podróży – zastosowano tu 4-komorowy akumulator litowo-polimerowy o pojemności 99,9 Wh, co zapewnia długi czas pracy bez ładowania. Całość zamknięto w smukłej obudowie o grubości niespełna 20 mm, a waga urządzenia wynosi 2,1 kg.

Dobra wydajność przede wszystkim

Nowy MSI Stealth A16 AI+ wykorzystuje procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370, czyli 12-rdzeniową jednostkę należącą do najnowszej generacji Strix Point, zaprojektowaną z myślą o obsłudze funkcji sztucznej inteligencji. Układ połączono z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5070, co czyni ten model solidnym wyborem do zaawansowanych gier i pracy kreatywnej. Laptop obsługuje także do 96 GB pamięci RAM DDR5, co zapewnia dużą elastyczność w konfiguracji.



Na spodzie znalazł się duży otwór wentylacyjny, który ma wspomagać chłodzenie podzespołów



MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG wykorzystuje chłodzenie Cooler Boost 5 z dwoma wentylatorami i kilkoma ciepłowodami

W środku zastosowano autorski system chłodzenia Cooler Boost 5, który składa się z dwóch wentylatorów i pięciu ciepłowodów. Takie rozwiązanie ma zapewnić skuteczne odprowadzanie ciepła nawet przy dużym obciążeniu, a jednocześnie utrzymać wysoką kulturę pracy urządzenia.

MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG - specyfikacja techniczna

Ekran: 16" OLED QHD+ (2560 × 1600 px), 240 Hz

Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370

Pamięć RAM: 2x DDR5 (do 96 GB)

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 5070

Dysk: 1 × NVMe M.2 SSD PCIe Gen 4 x4

Klawiatura: SteelSeries RGB

Audio: Dynaudio (2 × 2W + 4 × 2W woofery), Nahimic 3 Audio Enhance

Złącza: USB4, 2x USB 3.2, HDMI 2.1, Gigabit Ethernet

Sieć: Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4

Akumulator: 4-komorowy Li-Pol 99,9 Whr

Wymiary: 355,8 × 259,7 × 19,95 mm

Waga: 2,1 kg

Laptop z nutą luksusu

MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG to laptop, który łączy gamingową wydajność z ekskluzywnym designem inspirowanym motoryzacją. Wysokiej klasy podzespoły, ekran OLED 240 Hz i solidne chłodzenie czynią go świetnym wyborem zarówno dla graczy, jak i twórców treści. Sprzęt jest udanym połączeniem stylu, mocy i funkcjonalności – z nutą luksusu od Mercedes-AMG.

