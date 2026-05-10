Dua Lipa pozywa Samsunga. Sprawa dotyczy kartonu

W niecodziennym pozwie Dua Lipa oskarża giganta telewizorów o bezprawne wykorzystanie wizerunku artystki na pudełkach swoich telewizorów.

W piątek sąd rejonowy w Kalifornii otrzymał niecodzienną skargę. Powódką jest Dua Lipa – brytyjska piosenkarka albańskiego pochodzenia, znana z produkcji utworów pop i zdobywczyni trzech nagród Grammy, w tym za najlepszym album pop Future Nostalgia z 2021 roku.

Po drugiej stronie, jako oskarżony, znajduje się Samsung. Gigant rynku elektroniki, w tym potentat na rynku telewizorów, według Variety otrzymał pozew za wykorzystanie wizerunku artystki na kartonach telewizorów z serii Crystal UHD na wybranych rynkach.

Dua Lipa chce ochronić swój wizerunek

Umieszczone jako część interfejsu zdjęcie ma pochodzić zza kulis festiwalu Austin City Limits i zostało zrobione w 2024 roku. Według treści pozwu, Dua Lipa ma do niego pełne prawa autorskie. W efekcie artystka chce odzyskać od firmy 15 milionów dolarów za wykorzystanie jej twarzy na pudełkach i zachęcanie w ten sposób do zakupu telewizorów. Uzasadnienie strony oskarżającej brzmi następująco:

"Twarz pani Lipy została szeroko wykorzystana w kampanii masowej sprzedaży produktu konsumenckiego bez jej wiedzy, bez rozważenia i w sprawie której nie miała żadnego wpływu, kontroli ani wpływu" – stwierdza pozew. "Pani Lipa nie pozwoliła i nie pozwoliłaby na takie użycie."

Zdjęcie kartonu użyte w skardze

Strona pozywająca zwraca uwagę, że Samsung mógł w ten sposób uzyskać wizerunkowe korzyści, a całość sprawiała wrażenie, że piosenkarka promuje produkty Samsunga. W treści przytoczono wpisy osób na X, które rzekomo miały dokonać zakupu telewizora w oparciu o wizerunek piosenkarki na kartonie.

W sprawie pojawia się też wątek polubownego rozwiązania sporu, na które Samsung się nie zdecydował. Gdy Dua Lipa była świadoma procederu, zażądała od firmy, by ta przestała korzystać z jej wizerunku. Według pozwu przedstawiciele Samsunga byli “lekceważący i bezduszni” i nie zgodzili się na zmianę. Firma nie ustosunkowała się do sprawy.

Źródło: Variety