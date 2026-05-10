Ciekawostki

Dua Lipa pozywa Samsunga. Sprawa dotyczy kartonu

przeczytasz w 2 min.
Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

W niecodziennym pozwie Dua Lipa oskarża giganta telewizorów o bezprawne wykorzystanie wizerunku artystki na pudełkach swoich telewizorów.

W piątek sąd rejonowy w Kalifornii otrzymał niecodzienną skargę. Powódką jest Dua Lipa – brytyjska piosenkarka albańskiego pochodzenia, znana z produkcji utworów pop i zdobywczyni trzech nagród Grammy, w tym za najlepszym album pop Future Nostalgia z 2021 roku. 

Po drugiej stronie, jako oskarżony, znajduje się Samsung. Gigant rynku elektroniki, w tym potentat na rynku telewizorów, według Variety otrzymał pozew za wykorzystanie wizerunku artystki na kartonach telewizorów z serii Crystal UHD na wybranych rynkach. 

Dua Lipa chce ochronić swój wizerunek

Umieszczone jako część interfejsu zdjęcie ma pochodzić zza kulis festiwalu Austin City Limits i zostało zrobione w 2024 roku. Według treści pozwu, Dua Lipa ma do niego pełne prawa autorskie. W efekcie artystka chce odzyskać od firmy 15 milionów dolarów za wykorzystanie jej twarzy na pudełkach i zachęcanie w ten sposób do zakupu telewizorów. Uzasadnienie strony oskarżającej brzmi następująco:  

"Twarz pani Lipy została szeroko wykorzystana w kampanii masowej sprzedaży produktu konsumenckiego bez jej wiedzy, bez rozważenia i w sprawie której nie miała żadnego wpływu, kontroli ani wpływu" – stwierdza pozew. "Pani Lipa nie pozwoliła i nie pozwoliłaby na takie użycie."

Dua Lipa na kartonie telewizora SamsungZdjęcie kartonu użyte w skardze

Strona pozywająca zwraca uwagę, że Samsung mógł w ten sposób uzyskać wizerunkowe korzyści, a całość sprawiała wrażenie, że piosenkarka promuje produkty Samsunga. W treści przytoczono wpisy osób na X, które rzekomo miały dokonać zakupu telewizora w oparciu o wizerunek piosenkarki na kartonie. 

W sprawie pojawia się też wątek polubownego rozwiązania sporu, na które Samsung się nie zdecydował. Gdy Dua Lipa była świadoma procederu, zażądała od firmy, by ta przestała korzystać z jej wizerunku. Według pozwu przedstawiciele Samsunga byli “lekceważący i bezduszni” i nie zgodzili się na zmianę. Firma nie ustosunkowała się do sprawy.

Źródło: Variety

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login