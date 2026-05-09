Kiedy premiera PlayStation 6? Nie wie tego nawet Sony

Podczas, gdy Microsoft zapowiada zmiany w dywizji Xboxa oraz zaawansowane prace nad Project Helix, premiera konsoli Sony stoi pod znakiem zapytania. PlayStation 6 wcale nie musi trafić do nas w przyszłym roku.

W trakcie rozmowy na temat wyników finansowych oraz strategii korporacyjnej, prezydent i szef Sony, Hiroki Totoki, podzielił się informacjami na temat tego, jak kryzys na rynku pamięci wpłynął na plany dotyczące następnej generacji maszyn. Odpowiedź Totokiego może rozczarować część fanów marki, którzy czekają już 6. rok na nową generację sprzętu.

Totoki przyznał, że firma jeszcze nie zdecydowała, kiedy wypuści PlayStation 6, ani jaka będzie rynkowa cena sprzętu. W późniejszej części prezydent Sony wyjaśnił, że wzrosły koszty nie tylko podzespołów i pamięci, ale i produkcji, co będzie miało wpływ na ceny sprzętu. Jednocześnie zapewniono o tym, że Sony do końca 2026 roku zdobyło wystarczające ilości materiałów, których potrzebuje i w pewnym stopniu zgodziło się co do ceny.

Problemy z pamięcią szybko się nie skończą. To może przeszkodzić konsolom

Dalsza część wypowiedzi prezydenta Sony nie napawa optymizmem. Firma rozważa inne modele biznesowe, które pozwoliłyby na sprzedaż PS6. Nie wiemy, czy chodzi o subskrypcję, podział na słabszy i mocniejszy model czy jakąkolwiek inną decyzję.

Ze słów Totokiego możemy wywnioskować, że widzi on szans na szybkie rozwiązanie kryzysu z dostępnością szybkich pamięci. “Chcielibyśmy porządnie obserwować i podążać za sytuacją. Patrząc na obecne okoliczności, spodziewa się, że ceny pamięci będą też bardzo wysokie w roku fiskalnym 2027, ponieważ w dalszym ciągu utrzyma się niedobór zasobów. Z tym założeniem musimy myśleć ostrożnie na temat tego, co zrobimy”.

W obliczu podnoszenia cen za obecne konsole, czego ostatnio dokonało także Nintendo, nie zapowiada się na to, by nowa generacja była atrakcyjna cenowo. Mimo tego wiemy, że nowe konsole powstają, a jeszcze w tym roku Microsoft ujawni więcej detali na temat Project Helix. Jednocześnie i tu trudno się spodziewać rychłej premiery – deweloperzy nie dostaną egzemplarzy deweloperskich przed 2027 r.