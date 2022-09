GTA 6 to jedna z kilku najgoręcej wyczekiwanych teraz produkcji. Wygląda na to, że ktoś postanowił zaprezentować ją graczom nieco wcześniej niż planowali to sami twórcy.

Materiały prezentujące GTA 6 w sieci

Prace nad GTA 6 zostały oficjalnie potwierdzone w lutym, ale chyba każdy zdaje sobie sprawę, że trwają znacznie dłużej (mówi się, że od 2014 roku). Rockstar raczej nie miał w planach na najbliższą przyszłość jakiejkolwiek prezentacji, a już z pewnością nie takiej, jaka odbywa się w sieci od kilku godzin.

Zamieszanie zapoczątkował jeden z użytkowników GTAForums, który stwierdził, iż dysponuje bardzo pokaźną porcją materiałów z gry. I wygląda na to, że nie kłamał, bo aktualnie przynajmniej ich część obiega między innymi YouTube, Twitter czy Reddit. Najwięcej uwagi przyciągają fragmenty prezentujące zwiedzanie nocnego klubu oraz napad na bar, mogący kojarzyć się z Pulp Fiction. Tu małe nawiązanie do wcześniejszych, dobrze się w to wpisujących doniesień. Jason Schreier ujawnił nie tak dawno, iż wedle jego informatorów GTA 6 będzie inspirowane historią rabusiów Bonnie i Clyde'a.

GTA 6 gameplay

Czy to naprawdę GTA 6? Raczej tak

Tylko z jednego miejsca moglibyśmy uzyskać teraz informację rozwiewającą wszelkie wątpliwości - ze studia Rockstar. Mało prawdopodobne jednak, aby jego przedstawiciele pokusili się o oficjalny komunikat.

Z jednej strony pojawiają się komentarze, iż gameplay nie wygląda „epicko”, ale na to jest bardzo proste wytłumaczenie. Pochodzi z dość wczesnego etapu prac. No bo mimo tego, jednocześnie nie sposób nie dostrzec, że ktoś (Rockstar?) włożył w to naprawdę dużo pracy. Już same lokacje pokazują, że materiałów nie przygotowano w kilka minut, „dla beki”. Poza tym, ogólnie da się tu zauważyć przynajmniej kilka elementów „pachnących Rockstar”.

Co więcej, do sieci trafiło niemal 100 różnych materiałów, które są dość szybko eliminowane (chociaż w przypadku tak głośnej produkcji naprawdę nie będzie to łatwe, powstały zapewne kolejne kopie). A fake'ami raczej nikt tak szybko nie zechciałby się zainteresować.

Co sądzicie?

Źródło: gtaforum, youtube - sod off mate im british, byBugs