Pamiętacie grę GoldenEye 007 z 1997 roku? Okazuje się, że otrzyma nowe życie.

GoldenEye 007 zadebiutuje w Xbox Game Pass

O sporą niespodziankę pokusił się Microsoft. To właśnie on zapowiedział, iż szansę za poznanie GoldenEye 007 otrzyma kolejne pokolenie. Gra zostanie przygotowana pod kątem aktualnych konsol (Xbox One, a także Xbox Series X i Xbox Series S oraz Nintendo Switch) i udostępniona w ramach Xbox Game Pass.

Oczywiście można będzie dostać ją również poza tą usługą, ale cena póki co pozostaje nieznana. Podobnie jak data premiery (chociaż raczej nie chodzi o odległy termin). Gracze z większym bagażem doświadczeń i bardziej rozbudowaną biblioteką być może pobiorą przygotowaną pozycję za darmo. Przewidziano taką opcję dla posiadaczy cyfrowej kopii kolekcji Rare Replay.

Posiadacze Xbox mogą liczyć na usprawnienia

Nie tak dawno mieliśmy poważne powody do wspomnień i z tej okazji przygotowaliśmy zestawienie 10 gier na 25 lecie benchmark.pl. GoldenEye 007 znalazł się tam nieprzypadkowo, to absolutny klasyk, w swoich czasach ogromny hit, który podbił Nintendo 64 pokazując, że również na konsolach można, a nawet powinno się wydawać FPSy.

Nie zanosi się tutaj na to, że produkcja zostanie przygotowana od podstaw. W przypadku wersji na Nintendo Switch mowa o zwykłej reedycji, dla posiadaczy konsol Xbox przygotowane zostanie coś więcej. Microsoft wspomina o nowych opcjach sterowania (m.in. obsługa dwóch drążków analogowych), wsparciu rozdzielczości 4K i „stałej częstotliwości odświeżania” oraz pełnym zestawie osiągnięć do odblokowania. Udostępniona zostanie kampania oraz lokalny tryb wieloosobowy na podzielonym ekranie.

Fabularnie nic się oczywiście nie zmieni, gracze poprowadzą najbardziej znanego agenta Jej Królewskiej Mości w misji szpiegowskiej mającej na celu niedopuszczenie do uwolnieniu niszczycielskiego satelity. Gra była oparta na filmie GoldenEye z Piercem Brosnanem.

Pamiętacie oryginał czy jesteście w młodszym gronie, dla którego ewentualny zakup będzie pierwszym spotkaniem z tym klasykiem?

Źródło: Rare Ltd