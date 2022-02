Nowa odsłona serii GTA powstaje. Teraz to już oficjalna informacja, ale niestety nie wynika z niej zbyt wiele.

Trwają prace nad GTA 6. Czy ktokolwiek jest zaskoczony?

Dzisiejsze popołudnie przyniosło spore zamieszanie wokół jednej z najpopularniejszych serii gier. Rockstar podał dokładną datę premiery GTA V na PlayStation 5 i Xbox Series X/S, ale jednocześnie wreszcie odniósł się do pytań, które nurtują znudzonych wałkowaniem tematu tej samej gry na już trzecią generację konsol.

Chociaż wydawało się to pewne, brakowało oficjalnego potwierdzenia. Teraz je otrzymaliśmy. Rockstar potwierdził, iż trwają aktywne prace nad kolejną częścią serii Grand Theft Auto. Niestety na coś konkretniejszego trzeba będzie poczekać. Producent obiecał podać więcej, „gdy tylko będzie gotowy”.

Nowe GTA pozostaje melodią (raczej) odległej przyszłości

Nie jest wykluczone, że sama zapowiedź gry (w tym chociażby podanie oficjalnego tytułu) nastąpi w tym roku. Nie znaczy to jednak, że premiera odbędzie się równie szybko. Ostatnio zastanawiając się, kiedy wyjdzie GTA 6, wspominaliśmy, że może to nastąpić nie wcześniej niż w 2024 roku. Już po omawianym komunikacie producenta, taki sam scenariusz zasugerował Jason Schreier.

Co chcielibyście zobaczyć w nowej odsłonie serii? Rockstar obiecuje, że będzie ona „znacznie wykraczać poza to, co wcześniej dostarczył”. Szkoda, że musi jeszcze zarobić na kolejnej wersji GTA V, jej premiera to również wyraźny znak, że nowa produkcja póki co pozostanie w cieniu.

Źródło: Rockstar Games, @jasonschreier