Fani DC nie mogą ostatnio narzekać na brak wrażeń. Tym razem dostarczył ich Dwayne Johnson, wokół którego powstało w sieci niemałe zamieszanie. Obserwatorzy aktora wysunęli śmiałe twierdzenie, że ten jest kolejnym, który żegna się z uniwersum. Głos zabrał sam zainteresowany.

Dwayne Johnson odchodzi z DC?

Zamieszanie wokół "Wonder Woman 3”, huczne ogłoszenie przywrócenia Cavilla do roli Supermana i równie głośne wycofanie się z poprzedniej zapowiedzi…James Gunn oraz Peter Safran jako nowi kierownicy DC mają swoją własną wizję na rozwój historii spod szyldu studia filmowego, czemu dają nieustannie wyraz.

Niedoszły powrót Cavilla miał być zasługą wieloletnich starań Dwayne’a Johnsona, który zresztą doczekał się osobistych podziękowań ze strony jeszcze nieświadomego swojego losu kolegi po fachu. Nie dziwi więc fakt, że wprowadzane zmiany mogą nie być w smak jego orędownikowi.

W takich okolicznościach fani bacznie śledzą kolejne posunięcia Johnsona. Ostatnio zauważyli zaś coś, co uznali za zwiastun kolejnych rewolucji w ramach filmowego uniwersum DC. Otóż aktor miał dać wyraz swojemu rozgoryczeniu i… przestać obserwować oficjalne strony filmu “Black Adam” i Warner Bros. Discovery.

Brak przywrócenia do roli jego przyjaciela, niesatysfakcjonujące wyniki finansowe “Black Adama” oraz osobisty, mało entuzjastyczny stosunek do postaci Shazama, z którym DC wiąże swoją najbliższą przyszłość – wszystko to potwierdzałoby wiarygodność powyższych doniesień. Co na to jednak sam zainteresowany?

Dwayne Johnson o plotkach wokół swojej roli w DC

Dwayne Johnson postanowił uciąć narastające plotki za pomocą jednego wpisu. Jak się okazuje, aktor nie mógł przestać obserwować wspomnianych stron, ponieważ… nigdy wcześniej ich nie followował.

Myślicie, że Dwayne Johnson powróci jako Black Adam?

Źródło: thedirect.com, materiały prasowe