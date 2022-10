Jak zapewne już wiecie, Henry Cavill odchodzi z “Wiedźmina”. Nowych projektów w jego harmonogramie zdecydowanie jednak nie brakuje. Ostatnio aktor miał okazję ogłosić swój powrót do roli Supermana. Kto za nim stoi i co o postaci uważa sam zainteresowany?

Superman – Henry Cavill powraca do roli po sześciu latach starań (UWAGA: SPOILER)

Październik 2022 przyniósł premierę filmu z uniwersum DC pt. “Black Adam”. Zwieńczająca go scena po napisach dla wielu z pewnością okazała się niemałym zaskoczeniem. Oto bowiem na ekranie zagościł nie kto inny jak Henry Cavill (“Wiedźmin”, “Enola Holmes”), powracający w roli Supermana!

Aktor do tej pory milczał o swoim nowym, a jednocześnie już znanym wcieleniu (przypomnijmy, że wcześniej dał się już poznać jako nadczłowiek w tytułach, takich jak “Człowiek ze stali”, “Batman v Superman: Świt sprawiedliwości” i “Liga Sprawiedliwości”). Po premierze postanowił jednak uchylić rąbka tajemnicy na temat nowego projektu, w który jest zaangażowany:

Chciałem poczekać, aż skończy się weekend, zanim to opublikuję. Chciałem dać Wam wszystkim szansę na obejrzenie "Black Adama". Ale teraz, gdy wielu z Was już widziało film, chciałem ogłosić to oficjalnie: wracam jako Superman [...]. To bardzo mały przedsmak tego, co nadchodzi, moi przyjaciele. Świt nadziei odnowiony. Dziękuję za waszą cierpliwość. Zostanie ona wynagrodzona

– zdradził.

Jak się okazuje, powrót jako Superman Henry Cavill zawdzięcza m.in. Dwayne’owi Johnsonowi, którego trwające sześć lat osobiste starania przełożyły się na ostateczną decyzję. O okolicznościach tych wypowiedział się zresztą sam Cavill, wskazując też pozostałe nazwiska, które stoją za obsadzeniem go w roli:

Jak do tego doszło? Dany Garcia z Seven Bucks, Hiram Garcia oraz Dwayne Johnson. To oni ciężko pracowali nad tym, by do tego doprowadzić. Po latach rozmów dotarli do etapu, w którym otrzymali odpowiedź: »dobra, macie zielone światło«, więc włożyłem kostium i zabrałem się do roboty.

Henry Cavill: Superman to rola będąca lekcją mojego życia

Aktor nie kryje się z tym, że rola Supermana zajmują szczególne miejsce nie tylko w jego dorobku zawodowym, ale i życiu osobistym:

Myślę, że prawdopodobnie największą lekcję wyciągnąłem z roli Supermana. Grałem go przez tak wiele lat mojego życia, począwszy od wczesnego wieku. Kiedy grasz taką postać jak Superman, to jest to duża odpowiedzialność – zarówno publiczna, jak i przed kamerami. To coś, co nauczyło mnie wiele o sobie i o świecie, a także o sile wpływu tak ważnych postaci jak Superman i o tym, co znaczą one dla wielu ludzi.

Nieoficjalnie da się słyszeć głosy, że Henry Cavill jako Superman powróci w “Człowieku ze stali 2” – a być może na tym nie koniec. Myślicie, że jego zamiłowanie do roli przełoży się na kolejny kinowy hit?

