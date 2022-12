Disney+ z reklamami jest już dostępny. Usługa w nowym wariancie pojawiła się właśnie na pierwszym rynku. Co z ceną? Czy zmiany zawędrują również do Polski?

Disney+ z reklamami już dostępny

Jakiś czas temu informowaliśmy Was, że serwis Disney+ planuje wzbogacić swoją ofertę o nowy pakiet z reklamami. Nie trzeba było długo czekać na podjęcie działań w realizacji tej zapowiedzi. Disney+ z reklamami jest już dostępny na amerykańskim rynku. Chętnych do współpracy zaś nie brakuje.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Dyrektor działu reklamowego, Ritę Ferro ponad 100 marek zdecydowało się na promocję w związku z premierą najnowszego planu Disney+. Przy tej okazji głos postanowił zabrać też stojący na czele działu Direct to Consumer Michael Paull, nie kryjąc entuzjazmu na myśl o podjętych krokach:

Dzisiejsza premiera wyznacza przełomowy moment dla Disney+ i stawia wybór konsumentów na pierwszym miejscu. Dzięki ofertom wspieranym reklamami jesteśmy w stanie zapewnić większą elastyczność konsumentom, by cieszyli się pełnym zakresem i głębią niesamowitych opowieści od The Walt Disney Company.

Disney+ z reklamami – ta sama cena i przerywnik gratis

Disney+ z reklamami obejmuje kompletny dostęp do zgromadzonych przez platformę treści w wysokiej jakości 4K Ultra HD, Dolby Vision, Full HD, HDR10 i IMAX Enhanced, z możliwością korzystania z 4 urządzeń jednocześnie. Różnica względem znanej odsłony serwisu sprowadza się więc do wprowadzenia bloków reklamowych w wymiarze 4 minut / godzinę seansu.

Co ciekawe, wszystko to dostępne będzie za cenę, po jakiej oferowano dotychczas treści bez reklam, tj. 7,99$ miesięcznie. Niebagatelnej podwyżce uległa zaś opcja bez przerywników – ze wspomnianych 7,99$ do 10,99$.

Disney+ z reklamami – kiedy w Polsce?

Czy podobny scenariusz czeka również polską widownię? To całkiem możliwe. Na tę chwilę Disney+ z reklamami nie doczekał się jednak harmonogramu wejścia na nowe rynki. Da się za to słyszeć głosy, że kolejne zmiany planowane są na rok 2023.

Jeżeli tak będzie, podążając za scenariuszem amerykańskim, należałoby oczekiwać wprowadzenia Disney+ z reklamami w cenie obowiązującej aktualnie dla pakietu bez reklam oraz podwyższenia ceny tego ostatniego do około 35 złotych miesięcznie (obecnie subskrypcja miesięczna kosztuje 28,99 zł).

Pozostaje więc mieć nadzieję, że przyjdzie nam jeszcze na te zmiany poczekać.

Źródło: techcrunch.com