Lime, największa na świecie firma oferująca współdzielone pojazdy elektryczne, ogłosiła partnerstwo z MB Recycling, dzięki któremu niemal wszystkie e-hulajnogi Lime w Polsce (99,8%) poddawane są procesowi recyklingu.

Hulajnogi "żyją" co najmniej 5 lat

Hulajnogi elektryczne Lime mają żywotność co najmniej pięć lat, a ich wymienne komponenty pomagają przedłużyć ich życie. Choć ich wygląd zewnętrzny często temu zaprzecza - ale to tego, jak "dbają" o nie użytkownicy.

MB Recycling poddaje recyklingowi e-hulajnogi, które nie są już używane, i przekazuje je na cele charytatywne (takie jak Bikes4Ukraine i Fundacja First Responder) lub poddaje je recyklingowi przez wykwalifikowanych partnerów lokalnych. W skali globalnej, dzięki wysiłkom Lime w zakresie recyklingu, można zredukować ponad 96% odpadów.

Z czego składają się hulajnogi Lime?

W Polsce 99,8% komponentów e-hulajnóg Lime ma drugie życie, a 10 000 e-hulajnóg Lime zostało już poddanych recyklingowi przez MB Recycling, o łącznej wadze 142 480 kg.

Aluminium stanowi 42,5% e-hulajnogi i jest materiałem najczęściej poddawanym recyklingowi. W procesie recyklingu mogą powstać aluminiowe felgi, ramy rowerowe, blachy do pieczenia i tace do grillowania.

Stal stanowi 19,5% e-hulajnogi i w dużym stopniu nadaje się do recyklingu, zachowując wszystkie swoje naturalne właściwości. W procesie recyklingu można stworzyć wyposażenie placów zabaw, takie jak karuzele i huśtawki.

Silnik stanowi 14% e-skutera, a jego okablowanie można zmienić.

Guma, która stanowi 10,5% e-hulajnogi, jest wykorzystywana na placach zabaw, boiskach sportowych oraz do produkcji progów zwalniających.

Pozostałe materiały, w tym mieszanka tworzyw sztucznych i metali, tworzyw sztucznych, drutów, modułów sterujących i baterii, można poddać recyklingowi w celu wytworzenia przedmiotów, takich jak przybory kuchenne, biżuteria, ekrany akustyczne, nowe kable elektryczne, dyski twarde i karty graficzne.

Działania środowiskowe to globalna misja Lime, której celem jest osiągnięcie zerowej emisji CO2 do 2030 roku. Każdy z lokalnych oddziałów firmy podejmuje szereg działań, aby jak najlepiej służyć środowisku. Korzystanie z pojazdów elektrycznych Lime przyczynia się do redukcji emisji CO2 w miastach.

źródło: informacja prasowa