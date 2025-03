GTA 6 za 100 dolarów lub więcej? Kolejny analityk zabrał głos

Ile będzie kosztować GTA 6? Zanim poznamy oficjalną cenę, swoimi spostrzeżeniami dzielą się kolejni analitycy. Take-Two może szykować specjalną, droższą wersję gry z dodatkami.

Czy GTA 6 będzie tą grą, która ustanowi nowy standard cenowy? Sygnały docierające z branży podpowiadają, że właśnie tak będzie: najpierw Michael Douse z Larian Studios zauważył, że “wszyscy czekają”, aż GTA 6 podniesie cenową poprzeczkę, potem analityk inwestycyjny Matthew Balla zasugerował, że wydawcom oraz deweloperom byłoby na rękę, gdyby GTA 6 kosztowało powyżej 70 dolarów.

Za co 100 dolarów?

I oto kolejny głos w tym temacie. Serwis VGC przytacza słowa analityka Michaela Pachtera z Wedbush Securities. Jego zdaniem GTA 6 może kosztować 100 dolarów, a nawet i więcej, ale taka cena ma dotyczyć specjalnej wersji gry z bonusami.

“Uważamy, że firma planuje sprzedawać grę po niespotykanej dotąd cenie i podejrzewamy, że kierownictwo może zachęcić konsumentów do zapłacenia 100 USD lub więcej za egzemplarz, nagradzając ich dużą ilością waluty w grze do wydania w GTA Online” – napisał Michael Pachter.

Zdaniem analityka, Take-Two wykorzysta potencjał tkwiący w integracji “doświadczenia gry online z grą premium”. Takie zagranie może okazać się korzystne dla wydawcy – przykład Call of Duty: Warzone i Call of Duty: Mobile jest dobrym dowodem.

“W przypadku Activision integracja doprowadziła do 40-procentowego wzrostu sprzedaży wersji premium Call of Duty; w przypadku Take-Two uważamy, że udana integracja GTA Online i GTA VI może doprowadzić do tego, że cena wersji premium gry wyniesie 100 USD” – zauważa Michael Pachter.

Samo GTA 6 to nie wszystko

Coraz więcej znaków sugeruje, że GTA 6 nie będzie tanią grą. Warto odnotować jeszcze jedną rzecz, otóż jest to produkcja, dla której wielu graczy kupi konsolę. To najpewniej przełoży się na sprzedaż tego sprzętu pod koniec bieżącego roku.

Źródło: VGC