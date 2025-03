Pod tym względem Samsung może wreszcie dogonić konkurencję. Chodzi o Z Flip 7

Najnowsze doniesienia na temat Samsunga Galaxy Z Flip 7 to pozytywne informacje. Trzy zmiany spodobają się nowym użytkownikom.

Sprzedawany aktualnie Samsung Galaxy Z Flip 6 należy do najpopularniejszych smartfonów ze składanym ekranem. Ma świetną wydajność, dobrą jakość wykonania i niezły aparat. Wśród wad możemy natomiast wymienić wolne ładowanie baterii (z mocą zaledwie 25 W) i niezbyt nowoczesny design. Najnowsze rendery zaprezentowane przez Android Headlines wskazują natomiast na to, że sporo może się pod tym względem zmienić.

Rendery pokazujące Samsunga Galaxy Z Flip 7 pozytywnie zaskakują

Ostatnia generacja mniejszego ze składanych Samsungów może się podobać. Jeżeli porównamy ją natomiast z konkurentami, zobaczymy sporą różnicę dotyczącą zewnętrznego ekranu. Ten w Samsungu ma przekątną 3,4” i kończy się przed obiektywami aparatów. W Motoroli Razr 50 lub Xiaomi MIX Flip wygląda to natomiast znacznie lepiej. Aparaty są tam wkomponowane w wyświetlacz, a przekątna to aż 4”. W praktyce oznacza to, że zewnętrzny wyświetlacz wypełnia praktycznie całą dostępną przestrzeń.

Wcześniejsze rendery pokazujące, jak może wyglądać Samsung Galaxy Z Flip 7, wskazywały na spore podobieństwo do poprzednika. Teraz pojawiły się natomiast nowe, a składany telefon wygląda na nich znacznie lepiej. Dwa obiektywy aparatów (główny z OIS i szerokokątny) znajdują się w estetycznych wycięciach. Wielkość ekranu mogłaby dzięki temu wynosić 4,05”, co prezentuje się znacznie lepiej.

Przecieki dotyczące Galaxy Z Flip 7

Doniesienia mówią też o zwiększeniu wielkości składanego ekranu w środku. Miałby urosnąć z 6,7” do 6,8”. Sam telefon ma mieć natomiast podobne wymiary. Wszystko zawdzięczamy więc zmniejszeniu wielkości ramek wokół ekranu. Podobny zabieg widzimy zresztą także w innych Samsungach pokazanych w ostatnim czasie (Galaxy S24 FE, oraz najnowszy Galaxy A56 5G).

To samo źródło donosi też o możliwym zmniejszeniu grubości urządzenia. Kompaktowy telefon stałby się naprawdę smukły - grubość 6,9 mm to sporo mniej, niż dotychczasowe 9,1 mm w Galaxy Z Flip 6. Redukcja grubości jest kolejnym trendem widocznym w smartfonach Samsunga.

Pamiętajmy natomiast, że to nieoficjalne informacje. Musimy poczekać do premiery składanych Samsungów, aby zobaczyć, czy Koreańczycy rzeczywiście zaprojektowali nowocześnie wyglądający, smukły smartfon.