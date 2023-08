EA Sports zaprezentowało EA Sports FC Mobile. Tytuł ma zadebiutować na całym świecie 26 września.

O nowym rozdziale w historii najsłynniejszej serii o piłce kopanej wiemy już trochę. Niedawno mieliśmy chociażby okazję rzucić okiem na zwiastun z nowościami w EA Sports FC 24. Teraz okazało się, że producent planuje wydać też wersję na platformy mobilne. Pokazano trailer, który publikujemy poniżej.

W przypadku najbardziej rozpoznawanych zawodników zadbano o odzwierciedlenie autentycznych stylów biegania, postaw przy rzutach karnych i unikatowych cieszynek. Modyfikacjom poddano tempo rozgrywki i sterowanie.

EA Sports FC 23 – zmiany w sterowaniu

EA Sports zapewnia, że gracze będą mogli poczuć siłę strzałów do bramki. Jednocześnie ma nie być za łatwo – skuteczne oddanie strzału będzie wymagać wolnej przestrzeni. Do mobilek dostosowano też system dryblingu.

Deweloperzy zapewniają również o satysfakcjonującej mechanice odbioru piłki. Obrońcy i skrzydłowi będą mogli odcinać napastników przeciwnika lub wykonywać blok w ostatniej chwili.

Ponadto dowiedzieliśmy się, że twarzą pierwszej odsłony marki EA Sports FC Mobile będzie skrzydłowy Realu Madryt Vinicius Junior. – Jestem podekscytowany obecnością na okładce EA SPORTS FC MOBILE i nie mogę się doczekać, aby podzielić się tymi emocjami z fanami na całym świecie. Piłka nożna to coś więcej niż tylko sport, a możliwość zachęcania ludzi do uczestnictwa w tym święcie to marzenie – powiedział Vinicius Jr.

źródło: materiały prasowe