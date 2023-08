Choć na największe i najgorętsze produkcje na Xbox Series X wciąż czekamy to przez 3 lata obecności na rynku konsola ta dorobiła się całkiem pokaźnej biblioteki tytułów. Podpowiadamy, które z nich to obecnie najlepsze gry na Xbox i w które koniecznie trzeba zagrać.

Przyszłość, która wciąż nadchodzi

Gdy trzy lata temu na półki sklepowe trafiała nowa generacja wiele mówiło się o braku prawdziwie nextgenowych tytułów, które mogłyby pokazać moc drzemiącą w nowych konsolach. Szczególnie Xbox Series X, szumnie zapowiadany na najpotężniejszą i najszybszą konsolę do gier w historii, miał tu „pod górkę”. O ile bowiem PlayStation 5 już na starcie otrzymało kilka mocnych produkcji typowo pod nowy sprzęt, o tyle urządzenie Microsoftu większość prawdziwie nextgenowych tytułów miała dopiero w planach. Na szczęście przez ostatnie miesiące sporo się w tej materii zmieniło, co zresztą widać w naszym zestawieniu najlepszych gier na Xbox Series X.

Oczywiście, można teraz zacząć kręcić nosem – że przecież sporo gier z tej listy jest też dostępna zarówno na PC, jak i platformie konkurencji. Co więcej, niektóre z nich raczej średnio zasłużyły na miano nextgenów, bo równie dobrze dałoby się je odpalić na urządzeniach mobilnych. Ale sami przyznajcie – czy to coś tym tytułom ujmuje? Jakby nie patrzeć to wciąż świetne, nietuzinkowe produkcje potrafiące dostarczyć na Xbox Series X|S masę frajdy. I właśnie tym kierowaliśmy się wybierając gry do naszego zestawienia – trafiły tu tytuły, które docenili sami gracze komplementując je forach, w komentarzach pod recenzjami i sklepach cyfrowych.

A co z od dawna zapowiedzianymi wizytówkami Xboxa? No cóż, na prawdziwie xboxowe „ekskluziwy” będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Dobra wiadomość jest jednak taka, że do ich premiery jest już bliżej niż dalej. Ba, piekielnie gorący Starfield i nowa Forza Motorsport to już kwestia tygodni, bo pierwsze ma pojawić się na początku września, na drugie poczekamy zaś do października 2023 roku. Czy trzeba będzie wówczas zrobić aktualizację listy najlepszych gier na Xbox Series X? Mamy ogromną nadzieję, że tak. Mocno trzymamy za to kciuki.

Oto najlepsze gry na Xbox Series X

Elden Ring

Producent: FromSoftware

Data premiery: 25 lutego 2022

Jedna z najlepszych gier 2022 roku, triumfator wielu branżowych nagród i całkiem wymagający tytuł, w którym zakochały się miliony graczy – oto Elden Ring w błyskawicznym skrócie. I choć nie jest to produkcja przeznaczona wyłącznie dla konsoli Microsoftu (tych, jak już wielokrotnie wspominaliśmy, wciąż jest niestety za mało) to jednak nie ujęcie jej w zestawieniu najlepszych gier na Xbox Series X byłoby sporym nietaktem.

Elden Ring to bowiem prawdziwe arcydzieło i kwintesencja elektronicznej rozrywki – z fenomenalnie wykreowanym, ogromnym światem, niesamowitymi projektami potworów, trudną, ale i niezwykle satysfakcjonującą rozgrywką i mrocznym klimatem, który wylewa się z ekranu. Jest tu też oczywiście cała masa rzeczy do samodzielnego odkrycia, łącznie z przeogromnym tłem fabularnym. Jeśli więc szukasz gry na naprawdę dłuuugie godziny, a przy tym nie boisz się wielokrotnego sponiewierania, jak na grę typu Dark Souls przystało, to Elden Ring będzie najlepszym wyborem. Więcej w naszej recenzji.

Forza Horizon 5

Producent: Playground Games

Data premiery: 9 listopada 2021

Chcesz się pościgać na swoim Xbox Series X, a jednocześnie cieszyć oczy świetną, nextgenową oprawą wizualną? Forza Horizon 5 takich wrażeń z pewnością dostarczy Ci liku. Najnowsza odsłona tej nieco bardziej zręcznościowej, wyścigowej serii zabiera nas bowiem do niesamowicie wyglądającego Meksyku oferując przy tym tak wielki, różnorodny, otwarty świat, jakiego dotąd w tym cyklu jeszcze nie było. Ba, on cały czas się rozrasta za sprawą kolejnych, ciekawych dodatków.

Oczywiście, jak na grę wyścigową przystało nie zapomniano tu też o dynamicznie zmieniającej się, fenomenalnie wyglądającej pogodzie, imponującej liście licencjonowanych samochodów i masie najróżniejszych dodatkowych atrakcji i wyzwań, które tylko czekają na śmiałków gotowych się z nimi zmierzyć. Nawet jeśli więc nie przepadasz za wyścigami, a masz Xbox Series X ten tytuł powinien znaleźć się w Twojej kolekcji. Czemu? Bo Forza Horizon 5 to jeden z tych tytułów, który faktycznie pozwala posmakować nowej generacji. Nieprzypadkowo też znalazł się w ofercie Xbox Game Pass.

Hi-Fi Rush

Producent: Tango Gameworks

Data premiery: 25 stycznia 2023

Powiedzieć, że ten tytuł okazał się wyjątkowo miłą niespodzianką to właściwie nic nie powiedzieć. Początkowo Hi-Fi Rush jawił się jedynie jako niewielki, mały znaczący projekt twórców szumnie zapowiadanego niegdyś Ghostwire: Tokyo. Czemu „mało znaczący”? Bo Microsoft wyciągnął go niemal jak królika z kapelusza udostępniając w Xbox Game Pass od razu po pierwszej prezentacji. Tymczasem ta jakże oryginalna, rytmiczna gra akcji błyskawicznie podbiła serca graczy z miejsca wskakując do tegorocznego TOP 10 najlepszych gier na Xbox i PC. Czym zaskarbiła sobie taką popularność? Nietypowym mariażem komiksowej oprawy wizualnej z dynamiczną rozgrywką w rytm kawałków Nine Inch Nails, The Prodigy, The Joy Formidable i innych. To coś jak nowoczesny powrót do korzeni gier w najlepszym wydaniu.

Grounded

Producent: Obsidian Entertainment

Data premiery: 27 września 2022

Kojarzycie film „Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki”? Nie? No to szybkie przypomnienie – niespełniony wynalazca konstruuje maszynę do miniaturyzacji przedmiotów, która przypadkowo zmniejsza grupkę nastolatków do rozmiaru mrówek. Grounded czerpie z tego pomysłu garściami wrzucając nas do ogródka pewnego szalonego naukowca, w którym jako jeden z czwórki takich zminiaturyzowanych dzieciaków będziemy starali się przeżyć.

W tym sandboxowym survivalu walczymy z mrówkami, latamy na dmuchawcach i staramy się unikać najróżniejszych niebezpieczeństw. No i oczywiście zbieramy surowce, tworzymy przedmioty i budujemy bazy. A wszystko albo solo albo w towarzystwie trzech innych graczy, bo to tytuł skrojony pod kooperację. Co najlepsze, Grounded dostępne jest w abonamencie Xbox Game Pass będąc tam jednym z niezaprzeczalnych hitów.

Diablo IV

Producent: Blizzard Entertainment

Data premiery: 6 czerwca 2023

Ponad dekadę przyszło nam czekać na kolejną, pełnoprawną odsłonę legendarnego już Diablo na pecety i konsolę. Co prawda w międzyczasie pojawiło się „darmowe” Diablo Immortal, ale raczej nie zapisze się ono złotymi zgłoskami w historii elektronicznej rozrywki. Co innego „czwórka” – tu Blizzard naprawdę się postarał serwując nam nostalgiczny powrót do najmroczniejszych korzeni serii. Co więcej, dostaliśmy też brutalną, mięsistą fabułę, ogromny świat pełen potworów, całą masę dodatkowych wyzwań i rozbudowany rozwój postaci z przeogromną swobodą tworzenia własnych buildów.

Trudno się więc dziwić, że świat Sanktuarium od dnia premiery przemierza kilka milionów graczy, a samo Diablo IV stało się najszybciej sprzedającą się grą Blizzarda w całej historii tejże firmy. Nie ujęcie tego tytułu w zestawieniu najlepszych gier na Xbox Series X byłoby grzechem.

Pentiment

Producent: Obsidian Entertainment

Data premiery: 15 listopada 2023

W plebiscycie na najbardziej nieszablonową grę ostatnich lat Pentiment z pewnością znalazłby się w pierwszej dziesiątce. Ten nietypowy, ciągnący się przez kilkanaście lat wyjątkowo klimatyczny kryminał wygląda jakby żywcem wyciągnięty został z kart średniowiecznego manuskryptu – każda postać, przedmiot czy lokacja przypomina tu bowiem rycinę bądź drzeworyt z tamtego okresu. Mało tego, nawet przewijająca się przez ekran czcionka została tu wystylizowana w taki sposób by odpowiadać średniowiecznemu statusowi jaki nasz bohater przypisuje swojemu rozmówcy.

Bo musicie wiedzieć, że tekst w tej detektywistycznej przygodówce odgrywa niebagatelną rolę – od prowadzonych rozmów zależą tu bowiem podejmowane przez nas decyzję, które potrafią mieć kolosalne znaczenie dla dalszego przebiegu naszej wersji tejże historii. Kogo oskarżysz i kto zginie z ręki kata? Jak potoczą się losy naszego młodego artysty-czeladnika? I kto na przestrzeni tych 25 lat odpowiada właściwie za kolejne morderstwa w opactwie i okolicznym miasteczku? Wierzcie lub nie, ale odkrycie tych wszystkich tajemnic to naprawdę niesamowita i niezwykle satysfakcjonująca przygoda. I sprawdzić ją można także sięgając do biblioteki Xbox Game Pass.

Psychonauts 2

Producent: Double Fine Productions

Data premiery: 25 sierpnia 2021

Niesamowite bywają losy niektórych, zdawałoby się dobrze znanych tytułów. Pierwsze Psychonauts, mimo świetnego przyjęcia przez branżowe media, o entuzjastycznym odbiorze przez samych graczy mogło początkowo jedynie pomarzyć. Musiały minąć lata by ta mocno niedoceniona platformowa przygodówka o młodym telepacie potrafiących wchodzić do ludzkich umysłów obrosła legendą. I to na tyle, że podczas kickstarterowej zbiórki udało się zdobyć niemałe fundusze na jej kontynuację.

Efekt końcowy był raczej do przewidzenia – tym razem już nikt nosem nie kręcił, bo i Psychonauts 2 okazało się sporym przebojem, w którym nie brakuje ani niesamowitych pomysłów na rozgrywkę ani tym bardziej ciekawej, obfitującej w zwroty akcji fabuły. Jasne, nie wszystkim może spodobać się nieco dziwna, psychodeliczna stylistyka tejże gry, ale i tak warto ją wypróbować, szczególnie że i ona dostępna jest w Xbox Game Pass. Wielu już okrzyknęło Psychonauts 2 arcydziełem. Sprawdź sam czy słusznie.

Dziedzictwo Hogwartu (Hogwarts Legacy)

Producent: Avalanche Software

Data premiery: 10 lutego 2023

Wielu od dawna marzyło, by w końcu powrócić do Hogwartu, najsłynniejszej szkoły magii i czarodziejstwa, poczuć klimat Harrego Pottera i przeżyć tam niesamowite, filmowe przygody. Jakby nie patrzeć od ostatniej „dużej” odsłony przygód słynnego czarodzieja minęła już grubo ponad dekada. I choć Dziedzictwo Hogwartu opowiada zupełnie inną, dużo wcześniejszą historię, gracze i tak ją pokochali.

Możecie teraz zapytać, a skąd pewność, że i Wam ten tytuł się spodoba? No cóż, jeśli dotąd w niego nie graliście to sparafrazuje może jeden cytat z naszej recenzji Dziedzictwa Hogwartu – ta gra ma w sobie tę niezwykłą magię, którą, o ile jesteście fanami Harrrego Pottera, z pewnością czuliście niegdyś czytając o nim książki bądź oglądając filmy. Dziedzictwo Hogwartu pozwala bowiem stworzyć swojego własnego nastoletniego czarodzieja i przeżyć podobnie niesamowitą przygodę. A chyba właśnie o to w tym wszystkim chodziło, czyż nie?

Vampire Survivors

Producent: 10 listopada 2022

Data premiery: poncle

Patrząc na zwiastun można się potężnie zdziwić – no bo jak taka „popierdółka”, która wygląda niczym gra z samych zamierzchłych początków wirtualnej rozrywki może być jedną z najlepszych gier na Xbox Series X, „najpotężniejszą i najszybszą konsole w historii”. Przyznam szczerze, że sam w to nie wierzyłem. Ba, po jej uruchomieniu na konsoli moje wątpliwości, mówiąc bardzo delikatnie, były jeszcze większe. Ale wiecie co? Wystarczyło kilka minut był pojął skąd wziął się fenomen Vampire Survivors.

Możecie się śmiać, ale ten niepozorny „rogalik”, będący połączeniem akcji, survivalu i nietypowego bulllet hell shootera wszędzie gdzie się pojawi zbiera niesamowicie pozytywne recenzje. Na samym Steamie niemal 200 tysięcy graczy wystawiło mu przytłaczająco pozytywną recenzję. Na Xboxie jest podobnie. Siadając do Vampire Survivors możesz potężnie się zdziwić, gdy nagle z 5 minut gry zrobi się 5 godzin. To szalenie uzależniające, a jednocześnie całkiem relaksujące doznanie.

Ori and the Will of the Wisps

Producent: Moon Studios

Data premiery: 10 listopada 2020

Czy można poprawić grę, która już wcześniej wyglądała fantastycznie? Jasne, że można - Ori and the Will of the Wisps jest tego najlepszym dowodem. Twórcy tej rewelacyjnej platformówki nie tylko podkręcili jej oprawę wizualną na Xbox Series X oferując efekty HDR i 120 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K, ale także przygotowali coś extra dla tych, którzy nie dysponują odpowiednim telewizorem z HDMI 2.1. Zaktualizowana, nextgenowa edycja posiada bowiem dodatkowy, specjalny tryb, w którym gra renderowana jest w rozdzielczości 6K, po czym skalowana jest do 4K. Dzięki temu jakość obrazu jest jeszcze lepsza, choć „jedynie” w 60 klatkach na sekundę. Jedno jest pewne - efekt „WOW” jest tu gwarantowany.

Inne dobre gry na Xbox Series X, obok których nie sposób przejść obojętnie

Biblioteka tytułów dedykowanych nowej konsoli Microsoftu jest już naprawdę spora, także dlatego, że w przeciwieństwie do konkurencji, gigant z Redmont znacznie większy nacisk położył na darmowe, nextgenowe aktualizacje do swoich już istniejących tytułów. W efekcie dawne hity zyskały nowe życie nierzadko ponownie wskakując na listy przebojów.

Co więcej, spora ich część to “gry za darmoszkę”, czyli tytuły dostępne w usłudze Xbox Game Pass, która, jakby nie patrzeć, ostatnio stała się już integralną częścią środowiska Xboxa. Nie ująć co ciekawszych rodzynków z tej oferty byłoby grzechem Dlatego poszerzyliśmy naszą główną listę najlepszych gier na Xbox Series X o dodatkowe, warte szczególnej uwagi tytuły. Dorzuciliśmy też do tego kilka świetnych produkcji, które z różnych względów nie zmieściły się w naszm podstawowym zestawieniu.

Sea of Thieves – oto świat piratów, gdzie każdy może się poczuć jak Jack Sparrow. Ba, w tej grze można nawet pożeglować z tym słynnym kapitanem i udać się razem na przygodę. Co prawda w 2018 roku, w momencie premiery tej sieciowej gry akcji narzekano na brak ciekawej zawartości, ale dzięki zaangażowaniu twórców i ciągłemu rozwijaniu tego projektu obecnie to zupełnie inna gra. Dość powiedzieć, że ostatnio zawitał do niej nawet Guybrush Threepwood, legendarny bohater serii Monkey Island.

Gears 5 - co prawda i ten tytuł po raz pierwszy pojawił na Xbox One, ale po premierze nextgenowej odsłony konsoli giganta z Redmond został nieźle podrasowany stając się początkowo wręcz wizytówką Xbox Series X. A czemu wciąż warto zagrać ten tytuł? No cóż, to jedna z flagowych serii Microsoftu z diabelnie dobrą historią, satysfakcjonującym strzelaniem i świetnym „multikiem”. Wisienką torcie jest tu zaś możliwość przejścia całej kampanii w kooperacji ze znajomym, i to nie tylko przez sieć, ale i na podzielonym ekranie.

Halo Infinite - jak sam przyznaje Phil Spencer, szef wszystkich szefów w Xboxie - Halo to najważniejsza seria gier na platformie Microsoftu, bez niej nie ma Xboxa. Czemu więc nie ma tej kultowej strzelanki na naszym głównym zestawieniu najlepszych gier na Xbox Series X? Bo choć od premiery tego tytułu minie niedługo dla lata, to przez ten okres twórcom nie udało się spełnić ani oczekiwań graczy, ani swoich własnych obietnic co do dalszego rozwoju gry. Efekt? Mocny spadek zainteresowania.

Microsoft Flight Simulator – na tę grę zagorzali fani realistycznych symulatorów lotniczych czekali grubo ponad dekadę. Kolejna odsłona tego legendarnego już cyklu przyniosła nie tylko jeszcze lepszą i bardziej szczegółowa oprawę wizualną czy świetnie odwzorowane modele najróżniejszych maszyn, ale też zjawiskowo wyglądające warunki pogodowe i całą masę detali, które podnoszą poziom realizmu do nie widzianego dotąd poziomu. Słowem - można nie lubić symulatorów, ale tę grę trzeba na Xbox Series X choćby zobaczyć.

As Dusk Falls - w naszej recenzji As Dusk Falls zastanawialiśmy się czy to jeszcze gra czy może film albo interaktywna książka. Cokolwiek by to jednak nie było opowiadana przezeń historia, pełna najróżniejszych wyborów, potrafi zaciekawić, wciągnąć, wzbudzić niepokój, a nawet wzruszyć. Co najważniejsze jednak – niemal każda podjęta tu przez nas decyzja może mieć wpływ na dalszy przebieg opowieści. Jeśli więc lubicie sprawdzać „co by było, gdyby” to ten tytuł jest właśnie dla Was.

Immortality – to niby tylko narracyjna przygodówka, ale jakże pomysłowo zrealizowana. Całość składa się fragmentów filmów, które trzeba poskładać w chronologiczną całość, a także odkryć „ukryte” w nich odwołania do innych nagrań, by w ten sposób dotrzeć do skrywanej od lat tajemnicy zaginięcia pewnej aktorki. Immortality to produkcja bardzo nietypowa, świetnie zrealizowana i raczej dla „widzów” dorosłych, o specyficznym guście.

A Plague Tale: Requiem – kiedy w 2019 pojawiało się A Plague Tale: Innocence chyba nikt nie przypuszczał jak wielkim ten tytuł okaże się hitem. Historia dwójki dzieci - rodzeństwa de Rune, które w czasach szerzącej się zarazy ucieka przez Inkwizycją urzekała nie tylko niebanalną historią czy ciekawą rozgrywką, ale także niesamowitym wręcz klimatem. Requiem, czyli kontynuacja tamtej opowieści robi niemal wszystko lepiej – jest większa, ładniejsza i bardziej klimatyczna. I choćby dlatego warto w nią zagrać na nextgenowym Xboxie.

Age of Empires II: Definitive Edition – czy jest ktoś kto nie zna tej legendarnej już strategii? Jej odnowiona wersja na początku 2023 roku trafiła tez na Xbox Series X przynosząc cztery nowe cywilizacje, lepszą oprawę wizualną w 4K, zremasterowaną ścieżkę dźwiękową i wszystkie dodatki. Ot, miła, nostalgiczna podróż w przeszłość nie tylko dla growych dinozaurów.

Marvel’s Guardians of the Galaxy – ta wyjątkowo dobrze oceniona w mediach przygodowa gra akcji miała niemal wszystko by odnieść sukces – znanych i lubianych superbohaterów, świetny klimat, ciekawy system walki i intrygującą historię. Niestety, nie wiedzieć czemu spektakularnego sukcesu nie odniosła. Szkoda, bo to naprawdę świetna produkcja, atmosferą dorównująca legendzie Mass Effect. Tak naprawdę gracze odkrywają ją dopiero teraz. I Ty też możesz. Gorąco polecamy!

Resident Evil 4 Remake – nie da się zaprzeczyć, że odnowienie jednego z klasyków i jednej z najlepiej ocenianych gier wszech czasów było ryzykowne. Łatwo bowiem pogrzebać legendę. Na szczęście jednak wszystko się udało - studio Capcom przeszło samo siebie, a nowa odsłona kultowego już horroru straszy jeszcze lepiej niż te niemal 20 lat temu.

Senua’s Saga: Hellblade 2, Indiana Jones i inne przyszłe dobroci

Patrząc w nieco dalszą przyszłość, choćby na 2024 rok, można zaryzykować twierdzenie, że słabszy okres Xbox Series X ma już za sobą. Może i faktycznie przez ostatnie kilkanaście miesięcy, w kwestii ciekawie zapowiadających się „ekskluziwów”, Microsoft oddawał pole swojej największej konkurencji – PlayStation 5. Ale na tym chyba koniec, bo wraz z przejęciem koncernu Activison Blizzard starcie między gigantami stanie się dużo bardziej wyrównane.

Wszak już wiemy o takich potencjalnych hitach Xbox Series X jak choćby wspomniane wyżej Hellblade 2 czy nowa gra z Indiana Jonesem w roli głównej. A przecież dojdą do tego jeszcze S.T.A.L.K.E.R. 2, Avowed, Perfert Dark, Everwild, The Outer Wild 2 czy choćby gorąco wyczekiwane Fable. O tych tytułach wiemy, a jakie asy może Microsoft trzymać jeszcze przy orderach – tego dowiemy się zapewne już niedługo. Słowem – Xbox Series X może nas jeszcze przepotężnie zaskoczyć.

