Wynajem urządzeń elektronicznych staje się coraz bardziej popularny, a Polska notuje w tej branży wyjątkowo dynamiczny wzrost.

"Nad Wisłą rośnie nowy trend – wypożyczanie elektroniki użytkowej zamiast jej kupowania. To tańsze rozwiązanie niż zakup, które pozwala co roku wymieniać urządzenia na najnowszy model. Przybywa konsumentów zainteresowanych najmem, ale również firm, które wyposażają w ten sposób biura i pracowników. Na rodzimym rynku działa już kilka polskich i międzynarodowych firm, które próbują go zagospodarować. Ale popyt jest tak duży, że oferowaniem takich usług zajęły się nawet popularne sklepy z elektroniką, jak Media Markt czy X-kom" - zauważa poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

Dynamiczny rozwój rynku wynajmu

Wynajem sprzętu elektronicznego, znany jako DaaS (device as a service), zyskuje na popularności na całym świecie. Jak podaje "Rzeczpospolita", globalny rynek rośnie w tempie 30 proc. rocznie, jednak w Polsce tempo wzrostu jest jeszcze wyższe. Operatorzy oferują wynajem różnorodnych urządzeń, takich jak komputery, konsole do gier, telewizory, projektory, smartwatche, drony, a nawet ekspresy do kawy.

Korzyści dla użytkowników i przedsiębiorców

Orędownicy takiego rozwiązania twierdzą, że wynajem sprzętu elektronicznego przynosi korzyści zarówno użytkownikom indywidualnym, jak i firmom. Osoby prywatne mogą wypożyczyć aparat fotograficzny czy kamerę na czas wakacji, co pozwala na korzystanie z nowoczesnych technologii bez konieczności ich zakupu. Z kolei przedsiębiorcy mogą zaopatrzyć swoich pracowników w niezbędne urządzenia, takie jak smartfony i tablety, bez ponoszenia dużych kosztów inwestycyjnych.

Przemysław Kazanowski, Head of Supply w firmie Plenti, wskazuje, że wartość rynku wynajmu elektroniki użytkowej w Polsce w latach 2024–2025 ma osiągnąć 200 mln euro. Dla porównania, w całej Europie ten segment jest już wyceniany na 7,5 mld euro. Według danych Cognitive Market Research, Europa odpowiada za 30 proc. globalnego rynku wynajmu sprzętu elektronicznego. Informacje te pochodzą z raportu "Rzeczpospolitej" oraz danych zebranych przez Cognitive Market Research, co podkreśla rosnące znaczenie wynajmu sprzętu elektronicznego w Polsce i na świecie.

Są też przeciwnicy

Pojawiają się jednak głosy sugerujące, że takie rozwiązanie nie jest idealne. Chodzi o osoby, które wolą mieć coś na własność niż tylko kolejny jedynie pożyczony przedmiot w świecie zdominowanym przez subskrypcje, abonamenty i wynajem. Głosy krytyki pojawiają się w kontekście różnych branż, w tym gamingowej, gdzie szerokie kręgi zatacza obecnie inicjatywa “Stop Killing Games” nagłaśniająca sytuacje, w których kończy się wsparcie gry, licencja wygasa i mimo wydanych pieniędzy gracz zostaje z niczym, nie mogą zagrać offline.

Źródło: PAP