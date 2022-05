Eleglide T1 to elektryczny rower trekkingowy o niezłej specyfikacji i bardzo atrakcyjnej cenie. Szczególnie w przedsprzedażowej ofercie promocyjnej.

Eleglide T1 w Polsce – promocja na start

Rynkowa premiera tych nowych rowerów elektrycznych (i zarazem start ich wysyłki do nabywców) odbędzie się 31 maja. Tymczasem w sklepie Geekbuying (oferującym szybką i bezpłatną wysyłkę oraz wygodne płatności przez Przelewy24 / BLIK) trwa przedsprzedaż. Jeśli zdecydujesz się na zakup do 27 maja, to sporo zaoszczędzisz – możesz kupić:

Co otrzymujemy w zamian za te pieniądze?

Elektryczne rowery trekkingowe Eleglide T1 i T1 Step-Thru

Rowery te różnią się od siebie tylko rodzajem ramy. Ten pierwszy ma klasyczną, a rower z dopiskiem „Step-Thru” – regulowaną i pozbawioną górnej belki. Poza tym jeden i drugi może pochwalić się taką samą, bardzo dobrą specyfikacją.

Sercem roweru jest bezszczotkowy silnik o mocy 250 W i momencie obrotowym 50 Nm. Taki napęd zapewnia dynamiczną jazdę i szybkie rozpędzanie się do 25 km/h, bo tyle właśnie wynosi maksymalna prędkość w trybie elektrycznym.

W razie czego można również wykorzystać siłę własnych mięśni i skorzystać z większej lub mniejszej asysty ze strony silnika. Regulacja w zakresie 5 poziomów pozwala dobrać optymalne ustawienia do aktualnych potrzeb i preferencji.

W zależności od wybranego trybu maksymalny zasięg wynosi 50 km (jazda automatyczna) albo nawet dwa razy więcej – do 100 km (w trybie wspomagania). Rower Eleglide T1 sprawdzi się więc nie tylko na krótkich, ale i długich trasach. (Na marginesie: czas ładowania akumulatora wynosi około 5 godzin).

Komfort i bezpieczeństwo – to dwie najważniejsze cechy rowerów Eleglide

Producent postawił w swoich nowych rowerach na komfort i bezpieczeństwo. Stąd Eleglide T1 ma 27,5-calowe opony pneumatyczne CST, 7-biegowe przerzutki Shimano, podwójne hamulce tarczowe, LED-owe oświetlenie, ramę ze stopu aluminium oraz siodełko wypełnione pianką. Przednie resory mają dobrze zbierać nierówności, a w razie czego można je zablokować. Przysłowiową wisienką na torcie jest zaś pojemny, dobrze pomyślany bagażnik.

Pełną kontrolę nad sytuacją zapewnia Smart Panel, czyli pokładowy komputer. Z ekranu odczytamy aktualną prędkość, czas i dystans podróży, poziom naładowania akumulatora i wybrany tryb asysty, a także informacje na temat oświetlenia, hamulców czy też ewentualnych problemów.

Eleglide M1 Plus – elektryczny „góral” – także w promocji

Warto też wspomnieć, że aktualnie trwa również promocja, której bohaterem jest elektryczny rower górski Eleglide M1 Plus. To jeden z najpopularniejszych modeli tego producenta. Nie bez powodu: jest wyposażony w silnik o mocy 250 W, 21-biegowe przerzutki Shimano i hydrauliczne zawieszenie z blokadą. Taka specyfikacja oznacza dynamiczną i komfortową jazdę niezależnie od warunków.

Do tego podwójne hamulce tarczowe, jasny reflektor LED-owy i rama ze stopu aluminium zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. Podobnie jak wspomniane wyżej rowery z serii T1, tak i ten oferuje prędkość do 25 km/h, zasięg do 100 km i 5 trybów wspomagania, pozwalających dobrać optymalne ustawienia na dany moment. W promocji kupisz Eleglide M1 Plus za 3799 zł (zamiast 4399 zł) – masz czas do 27 maja.

Źródło: Eleglide / Geekbuying