Firma Brother miała po cichu wprowadzić aktualizację dla drukarek, blokującą możliwość korzystania z zamienników tuszy. Firma zaprzecza tym doniesieniom, jednak obserwacje użytkowników wskazują na coś innego.

Tusze do drukarek często osiągają wysokie ceny, co sprawia, że użytkownicy szukają tańszych alternatyw. Na rynku dostępne są zamienniki, które oferują porównywalną jakość druku przy znacznie niższym koszcie.

Producenci drukarek jednak coraz częściej wprowadzają zabezpieczenia, które blokują możliwość korzystania z nieoryginalnych tuszy. Poprzez aktualizacje oprogramowania lub specjalne chipy w kartridżach skutecznie ograniczają wybór użytkowników, zmuszając ich do zakupu drogich, firmowych materiałów eksploatacyjnych.

Niedawno w sieci ponownie rozgorzała dyskusja, a to za sprawą firmy Brother, która jeszcze do niedawna była przyjazna dla konsumentów i pozwalała na używanie zamienników. Teraz firma miała zmienić podejście i zablokować możliwość korzystania z produktów innych firm. Sprawę nagłośnił Louis Rossmann, znany aktywista na rzecz prawa do naprawy.

Ekspert alarmuje: Brother blokuje nieoryginalne tusze

Według Rossmanna, Brother po cichu wprowadził aktualizację oprogramowania dla drukarek, nie informując użytkowników o wprowadzonych zmianach. W praktyce aktualizacja ma blokować funkcję kalibracji kolorów lub w ogóle możliwość korzystania z nieoryginalnych tuszy.

Jak informuje jeden z użytkowników serwisu Reddit, przedstawiciel pomocy technicznej producenta potwierdził, że zainstalowanie oryginalnego tonera „rozwiązałoby” problem natychmiast. Może to wskazywać, że takie wprowadzono tutaj celowe ograniczenie zamienników.

Co więcej, starsze wersje oprogramowania drukarek są zazwyczaj usuwane ze strony producenta. Oznacza to, że użytkownicy nie mogą cofnąć zmian, gdy po aktualizacji odkryją niechciane nowe „funkcje”.

Brother zaprzecza oskarżeniom

Firma Brother, w oświadczeniu przesłanym redakcji Ars Technica, zaprzecza, jakoby celowo pogarszała jakość wydruków lub blokowała nieoryginalne tusze.

Jesteśmy świadomi ostatnich fałszywych twierdzeń sugerujących, że aktualizacja oprogramowania układowego Brother mogła ograniczyć stosowanie wkładów atramentowych innych firm. Zapewniamy, że aktualizacje oprogramowania układowego Brother nie blokują stosowania atramentów innych firm w naszych maszynach.

Drukarki Brother nie obniżają celowo jakości druku w zależności od tego, czy używana jest oryginalna czy nieoryginalna kaseta z tuszem/tonerem firmy Brother. Firma Brother nie jest w stanie zweryfikować jakości druku, który zostanie uzyskany w przypadku korzystania z kompatybilnego wkładu innej firmy z drukarką Brother.

Jak się zabezpieczyć? Odłącz drukarkę od internetu

Rossmann radzi użytkownikom, aby wyłączyli automatyczną aktualizację oprogramowania, by zapobiec wymuszonemu usunięciu funkcji. Warto jednak pamiętać, że aktualizacje często wprowadzają także nowe funkcje oraz poprawki bezpieczeństwa, a ich pomijanie może prowadzić do zagrożeń.

Co zrobić, jeśli drukarka już zaktualizowała oprogramowanie i zablokowała możliwość korzystania z zamienników? Niektórzy użytkownicy zdołali przywrócić poprzednią wersję oprogramowania układowego, choć staje się to coraz trudniejsze.