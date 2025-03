Wpadka giganta branży. Pomylili Warszawę z Moskwą

Francuski wydawca gier Ubisoft przygotowuje fanów wirtualnej rozrywki na premierę Assassin’s Creed Shadows. Jednym z ostatnich etapów jest publikacja globalnej mapy z dostępnością preloadu – wczesnego pobierania gry. Gigant branży zaliczył niemałą wpadkę.

Wielkimi krokami zbliża się premiera Assassin’s Creed Shadows. Oczekiwania względem tego tytułu są ogromne, gdyż fani legendarnej serii liczą na odświeżenie dotychczasowej formuły i powiew świeżości. Czy tak w istocie będzie? Wszystko wyjaśni się 20 marca 2025 r. – wtedy właśnie Assassin’s Creed Shadows zadebiutuje na PC i konsolach aktualnej generacji.

Wpadka Ubisoftu

Kiedy można pobierać Assassin’s Creed Shadows? Ubisoft opublikował przydatną infografikę. W zasadzie to dwie, bo do pierwszej wkradł się błąd. Otóż początkowo Warszawa znajdowała się w Moskwie. Drugi problem z powyższą grafiką to błędna data premiery gry w Ubisoft Connect.

Internauci zwrócili uwagę na problem i Ubisoft szybko zareagował. Oto oficjalna, poprawiona już mapa z preloadem Assassin’s Creed Shadows i godziną premiery.

Kiedy zagramy w Assassin’s Creed Shadows?

Preload Assassin’s Creed Shadows rozpocznie się 17 marca o godzinie 17:00 w wersji na PC. Użytkownicy PlayStation 5 mogą pobierać grę 18 marca od godziny 12:00. Preload na konsolach Xbox jest już dostępny.

Kiedy będzie można uruchomić grę? Produkcja będzie grywalna 20 marca o godzinie 5:00 na platformie Steam. Gracze konsoli otrzymają dostęp o godzinie 12:00. Najwcześniej zagrają użytkownicy Ubisoft Connect – 19 marca od godziny 23:00.

Źródło: X/Ubisoft