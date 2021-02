ESL nie zwalnia tempa i zapowiada kolejne turnieje w CS:GO. Tym razem poznaliśmy harmonogram Mistrzostw Polski 2021, które będą przepustką do prestiżowych zawodów ESL One Cologne 2021 i DreamHack Masters.

W Katowicach właśnie odbywają się finały mistrzostw Intel Extreme Masters, a więc największe święto fanów e-Sportu i CS:GO... niestety już bez naszych zespołów. Jeżeli jesteście spragnieni krajowych rozgrywek, to mamy dobre wieści – już niedługo startują wiosenna edycja ESL Mistrzostw Polski w CS:GO.

ESL Mistrzostwa Polski w CS:GO 2021

Otwarte kwalifikacje startują już 20 lutego, ale do finałów przejdzie tylko 10 najlepszych drużyn. W tym roku jest o co walczyć, bo łączna pula nagród wynosi aż 50 000 złotych. Dodatkowo zwycięzcy Mistrzostw Polski awansują do National Championship Playoffs, który daje z kolei możliwość awansu do fazy play-in ESL One Cologne 2021 i DreamHack Masters.

„Krajowe rozgrywki organizowane przez ESL Polska, mają tę przewagę, że dają awans do rozgrywek międzynarodowych. Zwycięzca edycji wiosennej ESL MP automatycznie awansuje do National Championship Playoffs, gdzie w przypadku zwycięstwa będzie mógł zagrać w fazie play-in ESL Cologne 2021. Natomiast wicemistrz National Championship Playoffs ma zagwarantowany awans do turnieju DreamHack Masters” mówi Adrian Kostrzębski, rzecznik prasowy ESL Polska.

Harmonogram wiosennej edycji ESL MP: Kwalifikacje: 20 - 21 lutego: pierwsza tura otwartych kwalifikacji

24 - 25 lutego: druga tura otwartych kwalifikacji

1 - 2 marca: zamknięte kwalifikacje Faza zasadnicza: rozpocznie się w dniach 8-9 marca i zakończy w dniach 26-27 kwietnia po 9 tygodniach zmagań. Faza play-off: 5 maja - Pierwsza runda play-off (#5 vs #8 oraz #7 vs #6)

6 maja - Druga runda play-off (#3 vs #4 oraz mecz wygranych z rundy pierwszej)

7 maja – mecz decydujący o ostatnim miejscu w półfinale. Półfinały – 8 maja Finał – 9 maja

Kiedy jesienna edycja ESL Mistrzostw Polski?

Przy okazji poznaliśmy też pierwsze szczegóły na temat jesiennej edycji ESL Mistrzostw Polski. Zawody potrwają od sierpnia do listopada. Wiemy również, że zwycięzca ESL MP Jesień 2021 awansuje do play-in Katowice oraz do National Championship Playoffs. Laureat National Championship otrzyma z kolei miejsce w fazie play-in IEM Katowice, a wicemistrz awans do turnieju DreamHack Masters.

Źródło: ESL

