Tegoroczna edycja mistrzostw Intel Extreme Masters odbywa się w innej formie niż do tej pory. Nie oznacza to jednak, że fani elektronicznej rozrywki nie mają tu czego szukać. Jest wręcz przeciwnie - ESL zapowiada pokaz możliwości technologicznych i realizatorskich.

Tegoroczne mistrzostwa Intel Extreme Masters odbywają się w dniach 16 – 28 lutego - podobnie jak w poprzednich latach, najważniejszym partnerem zawodów jest miasto Katowice. Obostrzenia wymusiły jednak zmianę organizacji zawodów – tym razem turniej IEM Katowice jest rozgrywany w sieci. Co przygotowali dla nas organizatorzy?

IEM Katowice 2021 – co czeka fanów elektronicznej rozgrywki?

Mimo, że w tym roku fani e-Sportu nie zjechali się do stolicy Górnego Śląska, to właśnie z katowickiego ESL Production Hub są realizowane i transmitowane mecze, które będą oglądane przez miliony widzów na całym świecie.

IEM Katowice 2021 poprowadzi Kinga Kujawska i Filip „Testree” Mątowski, a zmagania w CS:GO zrelacjonują Maciej „Morgen” Żuchowski, Kuba „Kubik” Kubiak i Piotr „Izak” Skowyrski. Między zawodami natomiast będzie można wsłuchać się w głos ekspertów – wśród nich: Jarosław „pashaBiceps” Jarząbkowski, Jakub „kuben” Gruczyński, Paweł „Innocent” Mocek, Tomasz „phr” Wójcik i Łukasz „Hermes” Pożyczek.

Na oglądających czeka też masa atrakcji. Każdego dnia fani mogą brać udział w konkursach z pytaniami zadawanymi przez komentatorów i gości w studiu – do zgarnięcia są karty upominkowe do RTV Euro AGD o wartości od 100 do 500 złotych. Ponadto przewidziano inne bonusy m.in. „viewing party” na Discordzie, dedykowane emojis na Twitchu, czy specjalną ramkę na zdjęcie na Facebooku. Podczas IEM Katowice 2021 zostanie także rozegrany turniej CS:GO pod patronatem miasta Katowice.

Gdzie oglądać transmisję z IEM Katowice 2021?

Transmisje wszystkich meczów w ramach IEM Katowice 2021, jak i rozgrywek towarzyszących w Warcraft 3 będzie można oglądać na kanałach ESL na Twitchu. Poniżej znajdziecie odnośniki do polskich i globalnych transmisji:

Komu kibicować - Polacy na IEM Katowice 2021

Oczywiście na tegorocznych zawodach nie mogło zabraknąć polskich wątków. Zespół Wisła All iN! Games Kraków walczył w eliminacjach CS:GO z bardzo mocnym vitus.pro (niestety je przegrał). Z kolei nasz rodak - Mateusz „mantuu” Wilczewski zagrał w duńskiej drużynie OG, która pokonała utytułowany zespół Fnatic.

Polski akcent będzie obecny również w rozgrywkach Starcraft 2 – zagra tutaj Mikołaj „Elazer” Ogonowski, który dzielnie walczył w ubiegłorocznej edycji turnieju.

To jak, będziecie dopingować naszych?

