Dynamiczna prezydentura Trumpa i sugestywne wypowiedzi Muska zaprowadziły w Europie niepokój, związany z uzależnieniem od Starlinków armii ukraińskiej. Wentylem bezpieczeństwa mają być rozwiązania Eutelsatu, które czeka w najbliższym czasie szybki rozwój.

Szybki rozwój Eutelsatu “w ciągu kilku tygodni”

Zapewne wszyscy kojarzycie pamiętną wymianę zdań między ministrem Radosławem Sikorskim a Elonem Muskiem, u podstaw której leżało wykorzystanie Starlinków w Ukrainie. Choć poglądy na temat jej zasadności są podzielone, koniec końców przyniosła ona jednak wymierny efekt – Musk zadeklarował, iż Starlink nigdy nie wyłączy swoich terminali, bez względu na jego osobisty stosunek do prowadzonej przez Ukrainę polityki.

Mimo powyższego stanowiska i niezależnie od faktu, iż mowa o usłudze komercyjnej (sfinansowanej w połowie przez polski rząd), Europa podejmuje kroki, mające na celu ograniczenie negatywnych skutków ziszczenia się najdalej idącego scenariusza.

Odpowiedzią ma być rozwój sieci Internetu satelitarnego, obsługiwanego przez francuską firmę Eutelsat. Choć do tej pory możliwości dostawcy ze Starego Kontynentu były mocno ograniczone – w Ukrainie ma on mniej niż tysiąc terminali, co na tle 50 000 Starlinka jest kroplą w morzu potrzeb – niebawem ma się to zmienić.

Podążając za słowami Evy Berneke, prezeski Eutelsatu, w ciągu najbliższych kilku tygodni liczba terminali europejskiego operatora ma wzrosnąć o 5-10 tysięcy sztuk.

Niemcy finansują terminale Eutelsat dla Ukrainy

Co więcej – jak się właśnie okazało, Eutelsat od około roku świadczy na rzecz Ukrainy swoje usługi za pośrednictwem niemieckiego dystrybutora oraz ze środków rządu Niemiec. Informacje na temat kosztów, jakie ponieśli w związku z tym nasi zachodni sąsiedzi, pozostają jednak tajemnicą – podobnie jak kwestia finansowania dalszej, zintensyfikowanej obecności Eutelsatu w Ukrainie.

