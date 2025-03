Elon Musk wie, co robić, by było o nim głośno. Tym razem na celowniku miliardera znalazła się najnowsza gra francuskiego wydawcy Ubisoft – Assassin’s Creed Shadows. Takiej riposty nikt się nie spodziewał.

Elon Musk jest znany ze swojego zamiłowania do gier komputerowych. Należy jednak odnotować, że tej kwestii towarzyszą kontrowersje. Właścicielowi SpaceX nie umknęła głośna premiera Assassin’s Creed Shadows. Gra wydana przez francuskiego giganta branży Ubisoft cieszy się nie najgorszym zainteresowaniem, chociaż do ideału brakuje (szczyt aktywności na Steamie to tylko 64 tys. graczy zalogowanych jednocześnie).

Elon Musk kontra Ubisoft

Elon Musk postanowił skomentować jedną ze sponsorowanych transmisji Assassin’s Creed Shadows. Padło na popularnego streamera o pseudonimie HasanAbi. Miliarder napisał wprost, że jest on "oszustem" i osobą, która się ”sprzedała”.

“Ogólnie rzecz biorąc promuje okropną grę tylko dla pieniędzy” – napisał Musk. Na odpowiedź ze strony Ubisoftu nie trzeba było długo czekać.

“Czy to powiedział ci gość, który grał na twoim koncie Path of Exile 2” – napisał przedstawiciel Ubisoftu. Ten gamingowy pstryczek w nos został wyświetlony już 21 mln razy i otrzymał blisko pół miliona polubień.

O co chodzi z Path of Exile 2?

By zrozumieć, o co właściwie chodzi, należy przybliżyć wspomniane wcześniej kontrowersje. Otóż Elon Musk oszukiwał w grze Path of Exile 2 (oraz Diablo 4) do czego sam się przyznał. Oszustwo polegało na udostępnieniu swoich kont innym graczom. Ci wyręczali go w rozwijaniu postaci – jest to praktyka niedozwolona.

Ciekawe, czy ta cięta riposta Ubisoftu przełoży się na sprzedaż gry Assassin’s Creed Shadows. Od tej produkcji wiele zależy, bowiem Ubisoft pogrążony jest w kryzysie i traci na giełdzie.

