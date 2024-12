Unia Europejska chce stworzyć konstelację satelitów IRIS², która może być konkurencją dla amerykańskiego Starlinka. Co prawda umowa ma zostać zawarta dopiero za kilka lat, ale już poznaliśmy pierwsze szczegóły techniczne projektu.

Konsorcjum SpaceRISE, tworzone przez europejskich operatorów sieci satelitarnych SES, Eutelsat i Hispasat, wraz z partnerami, takimi jak Airbus i Deutsche Telekom, zdobyło 12-letni kontrakt koncesyjny. Umowa, podpisana między Komisją Europejską a Europejską Agencją Kosmiczną, obejmuje opracowanie, wdrożenie oraz obsługę konstelacji satelitów IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite).

Konstelacja IRIS²

Konstelacja IRIS² ma zapewnić bezpieczną łączność satelitarną na obszarze Unii Europejskiej, oferując jednocześnie szybki szerokopasmowy internet, który ma wyeliminować tzw. martwe strefy komunikacyjne. Z szerokopasmowej łączności skorzystają zarówno organy rządowe, firmy prywatne, jak i indywidualni użytkownicy.



Wizualizacja proponowanej przez Unię Europejską szerokopasmowej konstelacji IRIS²

Zgodnie z zapowiedziami, konstelacja IRIS² będzie składać się z ponad 290 satelitów komunikacyjnych rozmieszczonych na różnych orbitach okołoziemskich. W skład systemu wejdzie 18 satelitów na średniej orbicie okołoziemskiej (MEO) na wysokości około 8000 km, 264 satelity na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO High) na wysokości około 1200 km oraz co najmniej 10 satelitów na niskiej orbicie (LEO Low) na wysokości od 400 do 750 km.

Według Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), takie rozwiązanie, oparte na współdziałaniu satelitów operujących na różnych wysokościach, zapewni szybkie, bezpieczne i stabilne połączenie, jednocześnie ograniczając potrzebę umieszczania w przestrzeni kosmicznej tysięcy dodatkowych urządzeń. Dla porównania, łączność Starlink obecnie obejmuje ok. 7000 satelitów.

Kiedy będzie działać IRIS2?

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego o wartości 10,6 mld euro, jednak na jego finalizację będziemy musieli jeszcze poczekać. Według „The Financial Times”, umowa ma zostać w pełni zrealizowana do 2030 roku.

Jak informuje serwis SpaceNews, obecnie opracowywana konstelacja jest daleka od wcześniejszych propozycji, które przewidywały całkowity koszt na poziomie 6 mld euro i rozpoczęcie świadczenia usług w 2027 roku.

„Nie mamy czasu do stracenia. Jesteśmy już spóźnieni, moi przyjaciele” - powiedział Timo Pesonen, dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej Komisji Europejskiej, podczas ceremonii podpisania umowy.

Przegląd projektu zaplanowano na początek 2028 r., a starty satelitów przewidziano na lata 2029 i 2030. Realizacja konstelacji będzie wymagała 13 startów rakiety Ariane 64: 10 startów dla orbity LEO High oraz 3 dla orbity MEO. Satelity dostarczane na orbitę LEO Low miałyby zostać wystrzelone w innych rakietach w ramach nadchodzącego European Launcher Challenge.

foto na wejście: Adobe Stock