Ile kosztuje Starlink? Internet satelitarny oferowany przez firmę SpaceX, na której czele stoi Elon Musk. To bardzo dobra usługa, ale jej cena może odstraszyć. Pomówmy o konkretach.

Sprawdź prędkość internetu w swoim domu i jeśli widzisz, że coś jest nie tak, to pomyśl o zmianie. Skorzystaj z wyszukiwarki SIDUSIS, by dowiedzieć się, jaki internet jest dostępny w twojej okolicy, a jeśli oferta standardowych operatorów jest uboga, rozważ skorzystanie z satelitarnej usługi firmy SpaceX. Wiedz tylko, że nie są to tanie rzeczy. No właśnie, ile kosztuje Starlink w Polsce?

Ile kosztuje Starlink? Cena w Polsce

Starlink zdecydowanie nie należy do najtańszych usług internetowych i nasz kraj nie jest tutaj wyjątkiem. W 2023 roku miesięczny abonament wynosi 335 zł – to dużo, choć też zdecydowanie mniej niż jeszcze dwa lata temu (gdy wynosił on 449 zł).

Jeśli jednak chcesz mieć możliwości korzystania także z internetu satelitarnego na urządzeniach mobilnych – w dowolnym miejscu, to musisz wykupić wyższy pakiet. W tym przypadku mówimy już o 430 zł miesięcznie.

Jednak sam abonament to jeszcze nie wszystko. Osoby, które są zainteresowane korzystaniem z internetu satelitarnego, muszą jeszcze kupić oficjalny sprzęt odbiorczy za 2720 złotych – to koszt ponoszony jednorazowo, ale nie zmienia to faktu, że cena jest wysoka. Dodajmy, że jest ona taka sama, niezależnie od wybranego pakietu. Co ważne, w skład tego zestawu wchodzi wszystko, co jest potrzebne do odbioru internetu.

Podsumowując – cena Starlink w Polsce wynosi:

2720 zł za sprzęt odbiorczy + abonament 335 zł miesięcznie (pakiet startowy)

2720 zł za sprzęt odbiorczy + abonament 430 zł miesięcznie (pakiet mobilny)

Co otrzymujemy w zamian, czyli co oferuje Starlink?

Starlink to sieć, która wciąż się rozwija. Pierwsze satelity trafiły na orbitę w 2019 roku, obecnie krąży ich nad Ziemią już około 4500, a ostatecznie może ich być kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tysięcy. Im więcej ich będzie, tym teoretycznie więcej będzie mogła zaoferować sieć pod względem wydajności. Aktualnie w Polsce zwykle można liczyć na transfery rzędu 50 – 150 Mb/s i ping od 20 do 60 ms.

Prędkości i opóźnienia oferowane przez Starlink mogą nie robić dużego wrażenia, ale olbrzymim atutem satelitarnego internetu od SpaceX jest to, że zasięgiem obejmuje cały nasz kraj. Dzięki temu osoby mieszkające z dala od dużych ośrodków miejskich, otrzymują praktycznie bezproblemowy dostęp do szybkiego internetu.

A czy można przetestować Starlink za darmo?

Użytkownicy, którzy nie są przekonani do tego, czy Starlink będzie dla nich dobrym wyborem, mogą skorzystać z programu testowego. Firma oferuje 30-dniowy okres próbny, podczas którego można wypróbować dowolną usługę. Za całość musisz zapłacić, ale jeśli nie będziesz zadowolony i zdecydujesz się na oddanie sprzętu, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy. Tak to działa.

Zadowolonych użytkowników jednak nie brakuje. W 2023 roku liczba aktywnych abonentów Starlinka przekroczyła 1,5 miliona, a to mówi całkiem sporo.

