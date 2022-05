Evil Dead: The Game to gra akcji, która bazuje na filmowej serii Martwe zło oraz serialu Ash vs Evil Dead. W sieci pojawił się zwiastun premierowy. Na jakich platformach można zagrać w ten nastawiony na kooperację horror?

Za produkcję gry odpowiada studio BossTeamGames i Saber Interactive. Rozgrywka, jak to w wielu innych grach-horrorach, polega na walce z potworami, które przywołane zostały do świata żywych. W przypadku Evil Dead: The Game powodem ich pojawienia się było zaklęcie z księgi Necronomicon Ex-Mortis. W tytule można zagrać postaciami zarówno po stronie dobra, jaki zła. Każda z nich dysponuje innymi typami broni oraz umiejętnościami.

Gra oferuje możliwość zabawy w pojeydnkę, jak i sieciowej kooperacji, dla maksymalnie 4 graczy.

Na jakich platformach można zagrać?

Evil Dead: The Game zadebiutowało 13 maja 2022 na PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S oraz Xbox One. Pecetową wersję można zakupić w serwisie Epic Games Store. Gra pojawi się również w późniejszym terminie na Nintendo Switch, jednak data premiery nie jeszcze znana.

Źródło: youtube.com, evildeadthegame.com