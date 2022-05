Jotun: Valhalla Edition, Prey i Redout: Enhanced to kolejne gry, jakie mogą przypisać do swojej kolekcji posiadacze kont w sklepie Epic Games Store.

W ostatnim czasie zarządzający Epic Games Store zauważalnie rozszerzyli ofertę swojego cyklicznego rozdawnictwa, ponieważ serwowali po dwie darmowe gry. Tym razem jest jeszcze lepiej z punktu widzenia graczy, ponieważ zdecydowano się udostępnić aż trzy tytuły.

Co ważne, udało się połączyć ilość z jakością. Do zgarnięcia są Jotun: Valhalla Edition, Prey i Redout: Enhanced Edition. Zainteresowani mają tradycyjnie tydzień czasu na skorzystanie z oferty, obowiązuje do 19 maja do godziny 17:00 naszego czasu. Wyjątkowo nie podano za to tytułów, jakie pojawią się jako następne.

Prey zdecydowanie na pierwszym planie

Prey kojarzy większość graczy. To bardzo udana produkcja przygotowana przez Arkane Studios, która zebrała noty na poziomie ponad 80% i to nie tylko w mediach, ale również wśród z reguły bardziej krytycznych graczy. Jeśli jakimś trafem nie kojarzycie, z jaką rozgrywką mamy tutaj do czynienia to możecie dowiedzieć się więcej z naszej recenzji. Niektórzy pokręcą pewnie nosem, ponieważ Prey był już kiedyś do zgarnięcia za darmo. Kto jednak nie skorzystał wtedy, powinien być zadowolony teraz.

Jotun: Valhalla Edition i Redout: Enhanced Edition to już zupełnie inne klimaty. Jotun: Valhalla Edition jest grą akcji z ręcznie rysowaną grafiką, niebanalną oprawą dźwiękową i mitologią nordycką w tle. Już samo to brzmi intrygująco, a trzeba dodać, że gra wypada dobrze nie tylko w zapowiedziach, ale faktycznie daje sporo dobrej rozrywki.

Redout: Enhanced Edition dorzucono do tego zestawu w ostatnim momencie. W tym przypadku mowa o wyścigach, ale podejście do tematu nieco zawęża grono potencjalnych odbiorców, ponieważ mowa o wyścigach antygrawitacyjnych statków. Tempo jest tu naprawdę spore, prędkości dochodzą do 800 km/h. A trzeba jeszcze dodać do tego bardzo dynamiczną ścieżkę dźwiękową.

I jak, znajdziecie coś dla siebie wśród trzech oferowanych gier?

