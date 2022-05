Czy tematy, takie jak psy, kosmos, roboty i odkrycia są bliskie twemu sercu? Nowa polska platformówka łączy w sobie je wszystkie. Poznaj Space Tail: Every Joruney Leads Home.

Zobacz zwiastun zapowiadający Space Tail: Every Journey Leads Home

Za Space Tail: Every Journey Leads Home odpowiada warszawskie studio Longterm. Przygotowuje kosmiczną opowieść o odkrywaniu tego, co wokół i tego, co w środku. Głównym bohaterem tej dwuwymiarowej platformówki będzie Bea – pies biorący udział w wyjątkowej misji, podczas której przeżyje wspaniałe przygody i spotka wiele pozaziemskich istot.

Cudowny klimat i wciągająca rozgrywka?

Jednym z największych atutów tej produkcji ma być klimat. I rzeczywiście na przedstawionych materiałach wygląda to co najmniej nieźle, a fakt, że twórcy inspirują się takimi tytułami jak Limbo, Journey czy Ori and the Blind Forest – co tu dużo mówić – wróży bardzo dobrze.

Czas jednak na kilka słów o samej rozgrywce. Filary są trzy: zmysły (dzięki którym Bea może odkrywać ścieżki i błyskawicznie reagować na zagrożenia), relacje (z systemem dialogowym opartym na psich zachowaniach) oraz (pomagający psiakowi) towarzysze (w postaci komety Rose i robota 8088Y). Po drodze czeka na nas też wiele zagadek do rozwiązania.

„Space Tail ma po pierwsze sprawiać graczom frajdę, ale jednocześnie skłaniać do pewnej zadumy, bo to nie jest prosta opowieść o psie w kosmosie. Jednocześnie, jest to rodzaj naszego hołdu dla wszystkich zwierzaków, które utorowały ludziom drogę do gwiazd oraz podróż do czasów, gdy wszyscy zagrywaliśmy się retro platformówkami” – skomentował Robert Ogłodziński, producent wykonawczy w Longterm Games.

Premiera Space Tail jeszcze w tym roku

Gra Space Tail: Every Journey Leads Home jeszcze w tym roku zadebiutuje na pecetach i Nintendo Switch, a w przyszłości trafi też na konsole Sony i Microsoftu.

Źródło: Longterm Games, Kool Things