F1 Manager 2022 to gra, która stara się uchwycić fakt, że Formuła 1 to nie tylko samo ściganie. Spróbuj swoich sił w roli szefa zespołu i wyścigowego menedżera.

F1 Manager 2022 – zostań szefem zespołu

Miłośnicy Formuły 1 doskonale zdają sobie sprawę z tego, że tu nie chodzi tylko o jak najszybsze pokonywanie kolejnych zakrętów. To sport, w którym kluczową rolę odgrywa odpowiednia taktyka: zarówno na torze, jak i poza nim. Tworzona przez studio Frontier Developments gra F1 Manager 2022 skupia się właśnie na tych aspektach, pozwalając nam spróbować swoich sił w roli szefa zespołu.

Zobacz najnowszy gameplay trailer F1 Manager 2022:

O co chodzi w F1 Manager 2022?

W F1 Manager 2022 będziemy między innymi:

nawiązywać współpracę ze sponsorami,

zatrudniać inżynierów i specjalistów,

inwestować w technologie i opracowywać komponenty samochodowe,

podpisywać kontrakty z kierowcami i rozwijać młode talenty,

podejmować decyzje o strategii wyścigowej i wydawać komunikaty radiowe

oraz trzymać rękę na pulsie, by zawsze być o krok przed rywalami.

Kiedy premiera F1 Manager 2022?

F1 Manager 2022 jest grą na oficjalnej licencji. Oznacza to autentyczny kalendarz sezonu 2022, a także komplet kierowców ścigających się obecnie w Formule 1, Formule 2 i Formule 3. Twórcy starali się również jak najwierniej przenieść aspekty związane z zarządzaniem zespołem, a o tym, jak im się to udało, przekonamy się już 30 sierpnia. Właśnie tego dnia gra zadebiutuje na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4 i Xbox One.

Przypomnijmy na koniec, że znacznie wcześniej, bo już 1 lipca, na rynku pojawi się F1 22 – najnowsza odsłona wyścigowej serii rozwijanej przez studio Codemasters.

Źródło: Frontier Developments