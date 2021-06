Firefox 89 zadebiutował z nowym wyglądem. Czy wygląda lepiej? Na to pytanie każdy musi sobie oczywiście odpowiedzieć sam. Na pewno jednak zmiany są zauważalne.

Nowy wygląd Firefox 89

Zwykle takie rewolucje zachowywane są na „okrągłe” wydania, ale nie tym razem. Firefox 89 zadebiutował i przyniósł poważną zmianę – zupełnie przeprojektowany interfejs. Ma być bardziej przejrzysty i bardziej intuicyjny w obsłudze. Poszczególne elementy (jak karty czy pasek adresu) zostały wyraźnie wyodrębnione, a przyciski – ograniczone do absolutnego minimum. To ma na pozwolić się skupić na tym, co ważne.

Zobacz porównanie Firefox 89 (po lewej) vs stary (po prawej):

Menu główne zostało na nowo uporządkowane i wyczyszczone. Podobnie jak wszelkiego typu panele i wyskakujące okienka z prośbą o zgodę na aktywowanie kamery czy mikrofonu. Przy okazji liczba powiadomień i alertów została (ponoć) znacząco zredukowana. „Lżejsza” ikonografia i przyjemniejsza paleta kolorów – zarówno w standardowym, jak i nocnym trybie – to kolejne cechy nowego Firefoksa.

Wróćmy jeszcze na moment do kart, ponieważ te teraz pozwalają łatwiej zidentyfikować kartę, na której odtwarzany jest dźwięk. Pod tytułem pojawia się napis „Odtwarzanie” – proste i praktyczne.

Aktualny Firefox = lepszy Firefox

Jeśli twój Firefox dawno już nie był aktualizowany, to mogły ci umknąć także takie nowinki jak obsługa kodu JavaScript w formularzach PDF, sprawniejsze działanie Trybu Prywatnego czy ulepszone narzędzie drukowania. Oczywiście najnowszą wersję programu warto mieć przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa.

Czy warto ją mieć dla tego wyglądu? Cóż – z jednej strony na pewno jest bardziej przejrzysty i na pewno też wyróżnia się na tle konkurencji. Nie umiem jednak zidentyfikować tego, co, ale wyraźnie coś mi w nim nie pasuje. A jakie są twoje odczucia względem nowego Firefoksa? Daj znać w komentarzu.

Źródło: Mozilla, informacja własna