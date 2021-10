Wielkimi krokami zbliża się premiera gry Football Manager 2022. Kolejna odsłona najpopularniejszego menedżera piłkarskiego przyniesie mnóstwo nowinek, dzięki którym realizm rozgrywki osiągnie nowy, wyższy poziom.

Football Manager 2022 wypełniony nowościami

Football Manager 2022 to między innymi nowy silnik meczowy, dzięki któremu ruchy piłkarzy i akcje mają wyglądać bardziej realistycznie i naturalnie. Nie chodzi jednak tylko o grafikę, bo poprawiona została także sztuczna inteligencja, dzięki której rozgrywane mecze są po prostu bardziej przekonujące. Na szczególną uwagę zasługiwać mają systemy pressingu i dryblingu. Konkretnej roli doczekają się też wreszcie wahadłowi, wspierający drużynę na całej długości boiska.

Być może nawet ważniejszą nowinką jest Centrum Statystyk. To zupełnie nowa zakładka, gromadząca wszelkiego typu dane i wyniki. Analiza tych statystyk pozwoli lepiej zrozumieć wydajność, atuty i potrzeby drużyny, jak również poszczególnych zawodników z osobna. W zrozumieniu danych pomogą przejrzyste i atrakcyjne wizualnie wykresy czy mapki.

Zobacz nowości w Football Manager 2022 na wideo

To właśnie tym nowościom poświęcony został pierwszy odcinek z cyklu In the Studio. Trwający 18 minut materiał wideo przybliża ich najważniejsze aspekty – zobacz już teraz:

A już wkrótce pojawi się drugi odcinek, przedstawiający kolejne z nowości przygotowanych na potrzeby gry Football Manager 2022.

Premiera w listopadzie. Także w Xbox Game Pass

Football Manager 2022 ukaże się 9 listopada na PC w polskiej wersji językowej. Jeśli zdecydujesz się na zamówienie przed premierą, to skorzystasz z 10-procentowego rabatu. Wiedz jednak, że możesz też nie kupować egzemplarza na własność, bo już w dniu rynkowego debiutu gra zasili też katalog usługi Xbox Game Pass.

Oprócz wersji pecetowej ekipa Sports Interactive pracuje także nad Football Managerem 2022 na Xboksy, Nintendo Switch oraz platformy mobilne.

Źródło: Cenega, SEGA, Sports Interactive