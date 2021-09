Już za kilka dni premiera gry FIFA 22. W sieci zaczynają pojawiać się pierwsze recenzje i wygląda na to, że tym razem obietnice EA nie były bezpodstawne. Wreszcie widać większe zmiany. Przynajmniej na niektórych platformach.

FIFA 22 z HyperMotion jest wolniejsza i dla wielu lepsza

Od samego początku w kontekście FIFA 22 najwięcej mówiło się o technologii HyperMotion, przybliżaliśmy ją przy okazji zapowiedzi gry. Wiele wskazuje na to, że tym razem EA zadbało o naprawdę zauważalną zmianę. Ogrom nowych animacji (kilka tysięcy) przekłada się na bardziej realistycznie wyglądające ruchy wirtualnych piłkarzy. Nie tylko z piłką, ale również bez niej, także przy np. przepychaniu się czy gestykulowaniu.

W połączeniu z poprawioną fizyką piłki, zmianami zachowań obrońców i bramkarzy oraz kilkoma innymi korektami powoduje to, iż gameplay jest wolniejszy, a także trudniejszy do opanowania. Sprawia wrażenie zdecydowanie bardziej zbliżonego do prawdziwych meczów niż było to wcześniej. I większość recenzentów zapisuje taki stan rzeczy po stronie plusów. Podobnie jak nowości w chyba wszystkich dostępnych trybach rozgrywki (w tym możliwość stworzenia własnego klubu w karierze czy Bohaterowie FUT), standardowo ogromną porcję licencji i ogólną jakość oprawy audio-wizualnej.

Pierwsze recenzje FIFA 22 (PlayStation 5)

Hardcore Gamer - 90%

God is a Geek - 90%

Press Start Australia - 90%

The Games Machine - 84%

Hobby Consolas - 81%

TrueGaming - 80%

Push Square - 80%

Screen Rant - 80%

GamesRadar+ - 70%

XGN - 60%

Póki co średnia ocen z opublikowanych już recenzji oscyluje w granicach 80%, co jest zauważalnie lepszym wynikiem niż w przypadku zeszłorocznej odsłony serii. Tyle tylko, że trzeba tu coś podkreślić. Mowa o wersji na PlayStation 5. W przypadku wersji na Xbox Series X/S powinno być bardzo podobnie, ale już decydujący się na zakup wersji na którąś z pozostałych platform nie powinni popadać w przesadny optymizm.

FIFA 22 gameplay z nowej generacji

Na PC i starszych konsolach będzie gorzej

HyperMotion jest tu zdecydowanie najistotniejszą nowością. EA nie kryło jednak, że zarezerwowano ją wyłącznie dla nowych konsol. Właściciele PC oraz konsol poprzedniej generacji obejdą się smakiem. Otrzymaliśmy nawet stosowne wyjaśnienia, ale nie do wszystkich trafią, ponieważ mówią o obawach w związku ze zwiększaniem wymagań sprzętowych wersji PC.

FIFA 22 zadebiutuje 1 października, ale abonenci EA Play mogą sprawdzać ją już teraz. Na naszym rynku można spodziewać się pełnej polskiej wersji językowej z nowym komentarzem. Dariusza Szpakowskiego zastąpił Tomasz Smokowski. Trudno jednak wyrokować, czy tworząc duet z Jackiem Laskowskim rozkocha w sobie fanów serii. Mam wątpliwości. Pierwsze opinie w tym temacie są mocno podzielone, ale więcej będzie można powiedzieć po premierze, gdy opinie w tym temacie będą zdecydowanie liczniejsze.

Zamierzacie zagrać?

Źródło: metacritic, youtube: ElAnalistaDeBits, Airton Silva