Football Manager to świetna gra, ale na to, żeby zrozumieć, co jak działa, a potem czuwać nad każdym aspektem zespołu, trzeba przeznaczyć mnóstwo czasu. Nie wszyscy mamy go aż tyle i właśnie dlatego powstało We Are Football.

Zobacz zwiastun zapowiadający We Are Football:

W We Are Football masz pełną kontrolę nad swoim zespołem i zawodnikami, ale zarządzanie tym wszystkim jest proste i intuicyjne. Żeby podkreślić skalę tego, o czym mówimy, warto przytoczyć fragment zapowiedzi, według którego cały sezon da się z powodzeniem ukończyć nawet w tak krótkim czasie, jak dwie godziny.

Równocześnie wszystko ma działać i wyglądać tak jak powinno. I tutaj z kolei wypada wspomnieć, że nad projektem czuwa Gerald Kohler wraz ze swoją ekipą, w którego portfolio znajdują się On the Ball oraz wspomniany wcześniej Football Manager.

No dobra, a tak konkretnie, to co będziemy robić w We Are Football? Jak czytamy w zapowiedzi: organizować treningi, dokonywać transferów, dobierać taktykę, łowić i szkolić młode talenty, negocjować kontrakty reklamowe, budować stadiony i… wygrywać mecze.

Kiedy premiera We Are Football?

W We Are Football zagramy 10 czerwca 2021 roku. Tego dnia gra zadebiutuje na Steamie.

Źródło: THQ Nordic, Dark Side of Gaming

