Apple TV+ pojawiło się na San Diego Comic-Conie z zapowiedzią 4. sezonu swojej głośnej produkcji – For All Mankind. Co już wiadomo o kolejnej odsłonie tytułu?

For All Mankind 4 nadciąga!

Trzeci sezon serialu nie zdążył jeszcze doczekać się swojego finału, kiedy potwierdzono, że powstanie kolejny.

Okazją ku temu był trwający właśnie San Diego Comic-Con – jedno z ważniejszych wydarzeń ze świata popkultury w ciągu roku. To czas, w którym zespoły twórców Waszych ulubionych produkcji mają szansę podzielić się nieujawnionymi dotychczas informacjami i materiałami promocyjnymi na temat nadchodzących premier. Zdecydowanie warto więc śledzić kolejne doniesienia z eventu.

W spotkaniu z fanami uczestniczyła nie tylko obsada For All Mankind, ale również twórcy tytułu: Ronald D. Moore, Ben Nedivi, Matt Wolpert i Maril Davis. Co zdążyli ujawnić?

Co już wiadomo o 4. sezonie?

Wyobraź sobie świat, w którym wyścig kosmiczny nigdy się nie zakończył. Ta wciągająca, alternatywna wersja historii, autorstwa Ronalda D. Moore'a (Outlander, Battlestar Galactica), opowiada o burzliwym życiu astronautów NASA i ich rodzin

– brzmi oficjalny opis fabuły For All Mankind Apple TV+.

W realizacji tej wizji kolejne sezony serialu przenoszą widza w różne okresy historyczne. Pierwszy z nich koncentruje się na alternatywnych latach 70-tych, drugi osadzono dekadę później, trzeci zaś w latach 90-tych.

Co za tym idzie, wraz z premierą VOD For All Mankind 4 powinniśmy wylądować w XXI wieku. Matt Wolpert – współtwórca i producent wykonawczy tytułu – potwierdził ten kierunek, wobec czego nie musimy poprzestawać jedynie na domysłach.

Prace na planie wystartują już w sierpniu. To z kolei pozwala przypuszczać, że 4. sezon serialu zagości w Apple TV+ jeszcze w 2023 roku.

Źródło: Collider, Apple TV+