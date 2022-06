Marvel Studios na Comic-Con 2022. Będzie wielki powrót?

Po 3-letniej przerwie Marvel Studios pojawi się podczas San Diego Comic-Con 2022. Informację potwierdził sam prezes wytwórni – Kevin Feige. Jaki kierunek obierze MCU?

San Diego Comic-Con 2022 – Marvel Studios powraca

Wirtualna konferencja prasowa zorientowana wokół Thor: Miłość i grom była okazją do ujawnienia informacji na temat powrotu Marvel Studios na San Diego Comic-Con.

Jak zdradził prezes studia, Kevin Feige:

Tak, w przyszłym miesiącu będziemy na Comic-Conie, co nas bardzo cieszy. Po raz pierwszy od czasu, gdy trzy lata temu byliśmy tam na scenie i rozmawialiśmy o tym filmie i wielu innych. A teraz myślę, że prawie wszystko, o czym rozmawialiśmy trzy lata temu, zostało już wydane. Więc tak, jesteśmy podekscytowani, że pojedziemy tam i porozmawiamy o przyszłości.

Dowiedzieliśmy się też, że wizja twórców sięga dość daleko:

Zawsze patrzymy na pięć, dziesięć lat do przodu. Zawsze są jakieś zmiany, zwroty akcji, ale to jest zwykle tak daleko, jak sięgamy, a potem zaczynamy to budować.

Przypomnijmy, że Comic-Con 2019 był dla fanów Marvela wielkim wydarzeniem. Właśnie wtedy ujawniono plan z fazy 4., na czele z tytułami, takimi jak WandaVision, Falcon i Zimowy Żołnierz oraz Doktor Strange w multiwersum obłędu. Jak będzie tym razem?

San Diego Comic-Con 2022 – czego możemy się spodziewać?

Oficjalnie wciąż nie znamy listy produkcji, których prezentację zaplanowano na tegoroczny Comic-Con. Możemy jednak snuć domysły co do tego, że będą to nadchodzące premiery filmowe w postaci tytułów: Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, Ant-Man i Osa: Quantumania, Strażnicy Galaktyki vol. 3, The Marvels oraz Blade.

Spośród propozycji telewizyjnych obstawiać można zaś I Am Groot, Mecenas She-Hulk, The Guardians of the Galaxy Holiday Special, Echo, Secret Invasion, Agatha: House of Harkness, Armor Wars, Ironheart oraz X-Men '97.

Comic-Con odbędzie się w tym roku w dniach 21-24 lipca.

