Foxtron jest działem firmy zajmującej się produkcją m.in. iPhone’ów, ale też wielu innych podzespołów do komputerów i smartfonów - Foxconn. Dziś mamy okazję podziwiać Foxtron Model B, elektryka którego oficjalna premiera odbędzie się 18 października.

Foxtron Model B będzie konkurować z kompaktowymi elektrykami

Tajwański producent podzespołów do elektroniki użytkowej, Foxconn od lat silnie rozwija swój dział odpowiedzialny za elektromobilność - Foxtron. W końcu możemy zobaczyć, jak kolejny producent na rynku widzi przyszłość motoryzacji.

Oficjalna premiera zaprezentowanego ostatnio Modelu B jest zapowiedziana już na 18 października. Do tego czasu musimy obejść się podstawowymi informacjami ograniczonymi głównie do tego, że producent zdecydował się wykorzystać płytę podłogową MiH, a zaraz po Modelu B pojawi się Model C, E oraz T (elektryczny autobus).

Na ten moment możemy podziwiać krótkie nagrania przedstawiające kompaktowy Model B będący konkurentem Tesli Model Y. Foxconn zadbał o to, aby rzeczywiście było co podziwiać - a pomóc w tym ma biuro projektowe Pininfarina (posiadające w portfolio m.in. projekt Ferrari Testarossa, F40 oraz nieco nowszy - Mitsubishi Lancer z 2017 roku), które jest odpowiedzialne za projekt nowego Foxtrona.

Premiera już za kilka dni, a produkcja ruszy w 2023 roku

Foxconn zamierza produkować Foxtron Model B w kupionej niedawno od GM fabryce w Ohio. Pierwsze samochody z amerykańskiej fabryki mają zjeżdżać z taśmy dopiero w 2024 roku, natomiast w odnośnie wydajności produkcji - może to być ok. 500.000 egzemplarzy rocznie.

Foxconn zamierza udostępniać przestrzeń produkcyjną swoich fabryk samochodów firmom trzecim, które nie posiadają odpowiedniej infrastruktury.

Nieco wcześniej ruszy produkcja Modelu B w Chinach. Tam Foxconn zamierza rozpocząć masową produkcję już w 2023 roku. Zostało zatem niewiele czasu, a zaprezentowane do tej pory materiały Foxtron najprawdopodobniej przedstawiają ostateczny wygląd Modelu B. Podobnie zresztą może być w przypadku większego Modelu C i E, które mają trafić do produkcji zaraz po mniejszym połączeniu crossovera i hatchbacka.

Jak Wam się podoba propozycja od Foxtron? Na razie oczywiście tylko wizualnie, bo o szczegółach specyfikacji dowiemy się dopiero za kilka dni. Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: insideevs.com