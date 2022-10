Elon Musk ma niemały powód do radości. Tesla pobiła właśnie kolejny rekord dostarczonych samochodów. Które modele sprzedają się najlepiej?

Tesla dostarczyła 343 tysiące samochodów w Q3 2022

Okres od lipca do września był dla wszystkich fabryk Tesli bardzo intensywny. Sam Musk prosił pracowników, aby do granic możliwości zwiększyli wydajność produkcji, co miało bezpośrednio przełożyć się na tempo dostarczanych klientom samochodów. Apele jak widać nie poszły na marne, a Q3 2022 był dla Tesli rekordowy.

W sumie, w trzecim kwartale 2022 roku Tesla wyprodukowała 365.923 samochody i dostarczyła aż 343.830 z nich. Poprzedni rekord ustanowiony w Q4 2021 roku wynosił 308.650 dostarczonych egzemplarzy.

Klienci najchętniej kupowali tańsze modele 3 i Y, których wyprodukowano 345.988 sztuk oraz dostarczono 325.158. Droższy Model S i Model X stanowiły niewielki procent ogólnej produkcji w Q3 2022: było ich łącznie 19.935 egzemplarzy, a do klientów zdążyło dotrzeć 18.672 z nich.

Przed Teslą nadal stoją kolejne wyzwania

Pierwsze z nich to oczywiście zwiększenie tempa produkcji nowych samochodów. Musk jeszcze kilka dni temu ogłosił, że z niemieckiej fabryki Giga Berlin wyjeżdża tygodniowo 2.000 egzemplarzy, a w przyszłości ma być ich jeszcze więcej.

Wyzwaniem jest także poprawa logistyki dostarczanych klientom samochodów. Obecnie ok. 20.000 sztuk Modelu 3 i Modelu Y, choć zostały wyprodukowane w Q3 2022 - czekają na placach pod salonami lub są jeszcze w transporcie.

Źródło: Tesla