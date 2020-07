Dowodzona przez Briana Fargo ekipa inXile Entertainment, odpowiedzialna między innymi za The Bard’s Tale IV i Wasteland 2 powraca z nowym tytułem. Oto Frostpoint VR: Proving Grounds.

Drużynowa strzelanka w klimacie post-apo – oto Frostpoint VR

Już sam tytuł Frostpoint VR: Proving Grounds daje do zrozumienia, że mamy do czynienia z przygodą, którą przeżyjemy, zakładając na twarz gogle rzeczywistości wirtualnej. Będą to mogły być mianowicie zestawy Oculus Rift, HTC Vive lub Valve Index, a więc ostatecznie zagrać będzie mogło wielu z nas.

Co to będzie za przygoda? Otóż Frostpoint będzie drużynową strzelanką wieloosobową, w której akcję obserwować będziemy oczami bohatera. Trafimy na postapokaliptyczną Antarktydę, na której będziemy tropić i eliminować biomechaniczne dziwactwa przy użyciu wielu różnych typów broni. Wykorzystamy je też przeciwko żołnierzom z wrogiej drużyny. Obie ekipy będą liczyć po 10 graczy – bez określonych klas, a współpraca pomiędzy nimi i odpowiednia taktyka będą kluczowe dla zwycięstwa. Zerknijcie na poniższy trailer, by dowiedzieć się, jak to będzie wyglądać:

Zobacz oficjalny zwiastun Frostpoint VR: Proving Grounds:

Grafika na zwiastunie może nie zachwycać jakoś szczególnie, ale skala projektu jest ponoć olbrzymia. Frostpoint VR: Proving Grounds ma być grą kalibru AAA. O tym, czy faktycznie zrobi wrażenie, przekonamy się już latem, kiedy to odbędzie się jej oficjalna premiera.

Źródło: VG247, VentureBeat, UploadVR

Czytaj dalej o grach VR: