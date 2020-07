Dzisiaj miejsce ma premiera gry Paper Beast na PC. Wersja przeznaczona na PS4 była dowodem na to, że jest to produkcja, dla której warto mieć gogle rzeczywistości wirtualnej.

Gra Paper Beast cztery miesiące temu zadebiutowała na PS4. Spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem i nas też urzekła, czemu wyraz daliśmy, umieszczając ją w naszym rankingu najlepszych gier na PlayStation VR. Od dziś jest dostępna także dla posiadaczy pecetowych gogli rzeczywistości wirtualnej – dotarła do nich z garścią ulepszeń, ładniejszą oprawą wizualną, rozszerzonym trybem piaskownicy i nowymi funkcjami, takimi jak swobodne poruszanie się. Jesteście ciekawi jak to wygląda? Spójrzcie więc na premierowy trailer!

Zobacz najnowszy zwiastun Paper Beast z okazji premiery na PC:

Jeśli pierwszy raz słyszycie o tym tytule, to spieszymy z kompletem podstawowych informacji. Paper Beast jest eksploracyjną przygodówką, w której trafiamy do magicznego świata zamieszkałego przez tytułowe bestie z papieru. Nasze zadanie polega na kontrolowaniu ich oraz kształtowaniu terenu w taki sposób, by wszystko działało jak należy. To swego rodzaju „zabawa w boga”, wypełniona ciekawymi zagadkami, w których musimy wykazywać się spostrzegawczością, sprytem i umiejętnością logicznego myślenia.

Aby zagrać w Paper Beast potrzebujesz:

komputera z systemem Windows 7 lub nowszym i podzespołami nie gorszymi niż: procesor Intel Core i5-6500, 8 GB pamięci RAM i karta graficzna GeForce GTX 970

oraz gogli VR kompatybilnych z jednym z tych systemów: Steam, Oculus lub Vive.



Jeżeli spełniacie te wymagania, to możecie już ruszać po swój egzemplarz Paper Beast na Steama. Do 31 lipca trwa tam promocja, dzięki której zaoszczędzicie 10 proc. – zapłacicie konkretnie 64,79 zł (a nie 71,99 zł).

Źródło: Pixel Reef, Steam, informacja własna

Czytaj dalej o grach VR: