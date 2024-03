FuryGPU to rewolucyjny projekt, który pozwoli samodzielnie zbudować kartę graficzną. Za darmo. Układ rzeczywiście działa i nawet można na nim pograć.

Karta graficzna to jeden z najdroższych podzespołów w komputerze do gier – ceny zaczynają się od około 200 zł za podstawowy model GeForce GT 710, a kończą na kilku tysiącach złotych za topowe konstrukcje pokroju GeForce RTX 4090. Co jednak powiedzielibyście na darmową kartę graficzną? Właśnie na taki pomysł wpadł Dylan Barrie, pasjonat zajmujący się branżą gier.

Darmowa karta graficzna

FuryGPU to projekt opracowany przez Dylana Barrie, który ma na celu stworzyć darmową kartę graficzną. Jeśli jesteście zainteresowani szczegółami, odsyłamy do strony projektu, gdzie opisano wszystkie szczegóły techniczne i programistyczne.

Barrie wykorzystał chip Xilinx Kria SoM (System on modules) – programowalny układ FPGA Zynq UltraScale+, który został wyposażony w jednostki DSP, LUT i FF. Układ zainstalowano na płytce drukowanej ze złączem PCI-Express x4 i połączono z wyjściami wideo HDMI i DisplayPort.

Największym problemem okazało się napisanie oprogramowania, które pozwoliłoby korzystać z karty graficznej pod systemem Windows. Barrie napisał niestandardowy interfejs API do komunikacji z procesorem graficznym, sterowniki jądra systemu Windows do wyświetlania grafiki i obsługi dźwięku.

FuryGPU rzeczywiście działa

FuryGPU to ciekawostka, która nie może się równać ze współczesnymi kartami graficznymi (bliżej jej do kart z lat 90-tych). Najważniejsze jest jednak to, że sprzęt rzeczywiście działa – karta pozwoliła odpalić grę Quake w rozdzielczości 1280 x 720 px przy płynności 44 fps. Nie jest to może demon wydajności, ale Barrie początkowo zakładał tylko wyświetlanie animacji.

FuryGPU jest jeszcze w fazie rozwojowej. Docelowo cały projekt będzie udostępniony na zasadach open-source, więc każdy zainteresowany będzie mógł zbudować swoją kartę graficzną i na niej pograć. Oczywiście konieczna będzie jeszcze wiedza techniczna i odpowiednie komponenty, by całość poskładać i uruchomić. Satysfakcja z budowy darmowej karty graficznej na pewno będzie ogromna.

Źródło: FuryGPU