Nie mamy dobrych wieści. Dla wszystkich fanów serialu Gambit Królowej nie będzie to dobra informacja, bowiem nie zobaczymy drugiego sezonu produkcji.

Co z drugim sezonem serialu Gambit Królowej?

Serial, który zdobył aż 11 nagród Emmy, nie powróci. Fani nie mogą liczyć na drugi sezon, ani też na sequel filmowy, dla Gambitu Królowej od Netflixa. Reżyser serialu powiedział, że historia, którą chcieli opowiedzieć, została już opowiedziana. Produkcja postanowiła nie rozwijać jej więcej ze względu na obawy, że może to zrujnować wszystko, co już zostało zaprezentowane. Jak dobrze wiemy, dzieje się tak w przypadku wielu kultowych seriali. Czy to dobra decyzja? O tym dajcie znać już w komentarzach.

Ogromny sukces serialu Gambit Królowej

Ogromny sukces dla serialu zdecydowanie zapewnili fani, którzy polecali go innym znajomym. W ten właśnie sposób produkcja wygenerowała ogromne liczby. Oceny fanów nie jest w stanie przewidzieć żaden algorytm, ani miliardowy budżet. Osiągnięcia serial zdecydowanie zawdzięcza widzom, którzy pokochali historię zagubionej dziewczyny, która zainspirowała całe pokolenie dziewcząt.

Źródło: Deadline, Informacja własna