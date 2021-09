Dobre wieści dla wszystkich fanów serialu Locke & Key. Pojawiła się zapowiedź drugiego sezonu produkcji. Czytajcie dalej, aby dowiedzieć się więcej! Czy jesteście ciekawi?

Kiedy premiera 2. sezonu serialu Locke & Key?

Netflix właśnie opublikował nowy zwiastun 2. sezonu Locke and Key. Jest to telewizyjna adaptacja kultowego komiksu Joe Hilla i Gabriela Rodrigueza. Rodzinny dom Locke’ów jest pełen magicznych kluczy. Znalezione przez rodzinę klucze otworzyły pewnego rodzaju puszkę Pandory, odkrywając różne klucze i ich moce, obudzili tajemniczego demona, który nie cofnie się przed niczym, by je ukraść. Kolejne 10 odcinków trafi na Netflixa 22 października. Zwiastun poniżej:

Czy 2. sezon osiągnie przewidywany sukces?

Serial Locke & Key porwał widzów na całym świecie. Nadchodzący drugi sezon zbliża się wielkimi krokami. Skoro produkcja trafi na platformę w piątek, 22 października, to jest to idealny czas, aby obejrzeć sezon pierwszy, jeśli jeszcze go nie widziałeś. Pierwsza odsłona serialu spisała się znakomicie. Locke and Key stał się jednym z bardziej intrygujących seriali grozy na Netflixie. Wszystko wskazuje na to, że oczekiwania wobec 2. sezonu zostały podniesione, ale z pewnością serial nadal będzie przyciągał widzów dzięki magicznym kluczom i ciekawym wątkom.

Źródło: Netflix