Game Pass za 4 zł pojawia się i znika. Mimo wcześniejszych zapewnień ze strony Microsoftu, promocja na Game Pass powraca, oczywiście w nieco innej formie. Najnowsza oferta omija jednak Polskę.

Tani Game Pass, ale nie w Polsce

W Niemczech jest, we Francji jest, w Wielkiej Brytanii jest, a w Polsce nie ma. Co się dzieje z promocją na PC Game Pass za 4 zł? W marcu bieżącego roku Microsoft zapowiedział koniec taniego Game Passa. Po kilku miesiącach gigant z Redmond wznawiał promocję, np. na początku lipca, czy teraz, w listopadzie. Pojawił się jednak problem.

Tania wersja abonamentu powróciła na salony, jednak oferta nie jest już dostępna w Polsce. Ktoś powie “no tak, zapewne to koniec promocji”. Nic bardziej mylnego, bowiem w niemieckim sklepie Xbox, czy chociażby francuskim, nadal można zdobyć PC Game Pass na 14 dni za 1 euro, a w Wielkiej Brytanii za 1 funta.

Z czego wynika brak oferty w Polsce?

Natomiast gdy odwiedzimy polski sklep Xbox, to zauważym trzy warianty abonamentu: PC Game Pass za 39,99 zł miesięcznie, wariant Ultimate za 62,99 zł miesięcznie oraz Core za 29 zł miesięcznie.

Brak promocji na tani Game Pass jest zatem widoczny gołym okiem. Nie jest do końca jasne, z czego wynika ta rozbieżność. Internauci spekulują, niemniej aktualnie nie znamy oficjalnego stanowiska Microsoftu w tej sprawie.

Coś na osłodę

A mianowicie dostęp do Game Pass za darmo z GeForce Now. Jeśli zdecydujemy się na zakup GeForce Now w wariancie Ultimate na sześć miesięcy (539 zł), to otrzymujemy gratis dostęp do PC Game Pass na trzy miesiące. Oferta dotyczy jedynie nowych użytkowników zarówno po stronie GeForce Now, jak i PC Game Pass, a całość potrwa do "wyczerpania zapasów".

